افتتاح «جلف كورت بيزنس باي» في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة فنادق الخليج (GHG)، المتخصصة في قطاع الضيافة في البحرين عن الافتتاح الرسمي لفندق «جلف كورت - بيزنس باي» في دبي، أول مشاريع المجموعة في الإمارات.ويمثل الفندق ذو الأربع نجوم المرحلة الأولى من خطة توسع المجموعة في المنطقة.

ويعمل «جلف كورت بيزنس باي» حالياً بشكل كامل، ومن المتوقع أن يصل الإشغال إلى 75% خلال الربع الأول .

وقال جارفيلد جونز، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن افتتاح «جلف كورت بيزنس باي» يمثل الخطوة الأولى في استراتيجية المجموعة لتوسيع عملياتها في الشرق الأوسط ونحن نهدف بعد هذا الافتتاح إلى المزيد من التوسع في كل من الإمارات ودول التعاون. ويقدم فندق «جلف كورت بيزنس باي» للزائرين أعلى معايير الضيافة العربية .