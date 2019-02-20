الجزائر تدعو مستثمري الإمارات لزيادة الشراكات الاقتصادية

المصدر: دبي - البيان

اجتمع سعيد الجلاب وزير التجارة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق له مع جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

عقد الاجتماع في دبي بحضور صلاح إبراهيم شرف، المدير التنفيذي لمجموعة شرف، عضو مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسعيد حميد الزري ممثل موانئ دبي العالمية.

في بداية الاجتماع أشاد سعيد الجلاب، وزير التجارة بالعلاقات الثنائية والتطورات الكبيرة التي شهدتها العلاقات الإماراتية الجزائرية منذ 1974 والتي تحولت إلى علاقات متميزة تاريخياً والتي انعكست واقعاً عملياً شمل العديد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية مؤكداً في هذا المجال أهمية دور القطاع الخاص في تطوير هذه العلاقات.

استكشاف فرص

ودعا الوزير إلى ضرورة استكشاف فرص ومجالات الاستثمار في قطاعات جديدة، وحث المؤسسات والشركات الإماراتية على الاستفادة من إمكانيات البنية التحتية لدى الجزائر، لتكون انطلاقة للوصول إلى أسواق جديدة بالدول الأفريقية والأوروبيّة وكذا إمكانية الوصول إليها عبر الطريق العابر للصحراء ناهيك عن كونها سوقاً شاسعة قابلة لاستيعاب عدد هائل من المتعاملين حيث بلغ عدد سكان الجزائر 45 مليون نسمة، وكذلك الأمر يضيف إلى السوق العربية التي يمكن أن تكون فضاء ممتازاً والسوق الأوروبية التي يمكن دخولها عن طريق الموقع الجغرافي المميز لجمهورية الجزائر إذ تُطلّ سواحلها على البحر المتوسّط، ما عزّز ارتباطها بقارّة أوروبا وساهم في دعم الرّابط الطبيعيّ بين قارّتي أفريقيا وأوروبا.

وأكد أن الجزائر تحتوي على العديد من الموارد الطبيعيّة، ومنها النّفط وبإمكانها المراهنة على المنتوجات الكيماوية والصيدلانية والصناعات الغذائية والقطاع الزراعي وقطاع صناعة السيارات وهو ما يقتضي توفير منتج ذي نوعية ووفرة وسعر تنافسي.

آفاق التعاون

وأكد جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أن مثل هذه اللقاءات تكسب أهمية خاصة لتوسيع آفاق التعاون وتؤكد متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات الإماراتية في الجزائر في عددٍ متنوع من القطاعات غير النفطية 10 مليارات دولار.

وأكد الجروان الحرص على التطوير والنهوض بعلاقات التعاون والشراكات المثمرة والارتقاء بها إلى آفاق جديدة وزيادة معدلات نموها لتصل إلى مستوى طموحات البلدين ومن منطلق هذه الزاوية فإننا نتطلع اليوم إلى خلق شراكات مثمرة وأن نخطو بها خطوات متقدمة والارتقاء بها إلى آفاق جديدة وزيادة معدلات نموها لتصل إلى مستوى طموحات البلدين.

وشدد الجروان على أهمية تفعيل وتشخيص ومعالجة المعوقات التي تعترض بعض مسارات الاستثمار واقتراح الحلول والآليات الملائمة لتجاوز تلك المعوقات واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بشأنها وهذا لن يتحقق إلا بمساندة المسؤولين الحكوميين الوطنيين.

سوق واعد

وفي هذا الإطار رحب صلاح إبراهيم شرف بزيارة الوزير الجزائري والوفد المرافق وتحدث عن دخول مجموعة شرف السوق الجزائرية منذ عام 2006 في الوكالات البحرية والقطاع اللوجيستي B2C, B2B ونحن نتطلع إلى السوق الجزائرية الواعدة ولديها الكثير من الإمكانيات والفرص وبصدد دراسة ضخ استثمارات جديدة في السوق الجزائرية في قطاع التجارة الإلكترونية في الفترة القادمة من خلال بحث التسهيلات والحوافز المقدمة من الحكومة الجزائرية، وأن استثماراتنا تعد استثماراً عربياً مشتركاً وشعباً عربياً واحداً وجمهورية الجزائر بلد عربي شقيق عزيز على قلوبنا لما تمتاز به من فرص استثمارية في العديد من القطاعات .