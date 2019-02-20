مدينة الهلال تعزز مكانة الفجيرة وجهة سياحية

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة، أن مدينة الهلال الواقعة في المنطقة المقابلة لميناء الفجيرة تعد من المشاريع الضخمة في الإمارة، والأولى من نوعها، مشيراً إلى أن شركة الهلال العقارية تعمل على تطوير المشروع للإسهام في تعزيز مكانة الفجيرة وجهة سياحية ولكي تكون سوقاً يستقطب المزيد من الفرص الاستثمارية في المجال العقاري.

20 مليار درهم

وأشار في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إلى أن إجمالي عدد قطع الأراضي المعدة للاستثمار بالمشروع تبلغ نحو 130 قطعة أرض، ويبلغ حجم البناء الإجمالي لها 3.5 ملايين متر مربع، ويبلغ حجم الاستثمار فيها 20 مليار درهم موزعة بين قيمة الأراضي وتكاليف البناء إضافة إلى تكلفة البنى التحتية.

وتختلف قطع الأراضي في المساحات حيث أنهت شركة الهلال العقارية أعمال البنية التحتية للمدينة المقرر إنجازها وفق المعايير الهندسية المعمول بها عالمياً، بما فيها شبكات الصرف المطري التي تمنع تجمع مياه الأمطار وخطوط عبور تمديدات المياه والكهرباء والاتصالات المنفذة تحت الطرق وانتهاءً بشبكة من الطرق الداخلية المستندة على دراسة مرورية متكاملة للمدينة مع شبكة إنارة للطرق.

وتم تخطيط المدينة بطريقة فنية وهندسية تعكس جمالية المنطقة وتحقق الراحة والجو الصحي والحفاظ على البيئة، لافتاً إلى أن البلدية بالتعاون مع الشركة تعمل على استكمال باقي البنى التحتية للمدينة كما أنه يسمح للمواطنين ومواطني دول التعاون بالاستثمار والتملك في المشروع.

برجا مدينة الهلال

وقال إن شركة الهلال العقارية أنجزت برجين في مدينة الهلال، الأول تجاري وتبلغ مساحة الأرض المقام عليها نحو 4600 متر مربع، ويصل عدد الطوابق إلى 36 طابقاً منها 4 طوابق مخصصة لمواقف السيارات وتتضمن 7 مصاعد.

وأوضح أن 50 مكتباً تم تأجيرها حتى الآن، أي بنسبة 35‎‎ % لعدد من الوزارات والمؤسسات المختلفة، ويتوقع تأجير بقية المكاتب خلال مدة قصيرة.ويتضمن برج الهلال السكني 208 شقق ذات مساحات واسعة وإطلالات على مياه بحر عمان، والبرج تم شغله بنسبة 100%، وتبلغ مساحة الأرض المقام عليها البرج السكني نحو 3300 متر مربع.

ويبلغ عدد الطوابق «25» طابقاً مع طابقين لمواقف السيارات التي تستوعب نحو 211 سيارة وهناك طابق خاص بالنادي الصحي مع مسبح ومنطقة لعب وترفيه للسكان وأطفالهم.

130 برجاً

وأشار الأفخم إلى أن مشروع المدينة صمم ليستوعب 130 برجاً بارتفاعات مختلفة، وأعدت لتكون مدينة متكاملة الخدمات قادرة على استيعاب نحو 70 ألف نسمة يشغلون ما يزيد على 15 ألف وحدة سكنية وتجارية. وتم تخطيط المدينة لتكون نموذجاً يحتذى به في الساحل الشرقي في مستوى المعيشة والخدمات المقدمة لقاطنيها، حيث تشمل مناطق مفتوحة تضم حدائق وأحزمة خضراء ومسطحات مائية، مجهزة ومزودة بطرق داخلية حديثة تربط بين جميع مناطقها وتسهل من عملية التنقل بوجود عدد كافٍ من المخارج والمداخل للمدينة لمنع الزحام فيها.

9 مناطق ومجمع تجاري

وتم تقسيم المشروع إلى 9 مناطق تتفاوت في عدد قطعها، حيث يتم استغلال هذه القطع في بناء أبراج في مختلف المجالات - أبراج سياحية أو تجارية أو شقق سكنية أو شقق فندقية أو الفنادق ويحتوي المشروع على مجمع تجاري ضخم صمم على أحدث مستوى، يجاوره فندق فئة خمس نجوم بتوأمة لمبنى ضخم يحوى شققاً فندقية فخمة وسوقاً تجارياً وهايبر ماركت وزعت في مناطق مختلفة لخدمة ساكني وزائري المدينة، كما تتخللها مساحات خضراء تصل إلى 40% من إجمالي المساحة الكلية للمدينة، كما أن الطرق الداخلية للمدينة تصل جميع مناطقها بسهولة ويسر، إضافة إلى مداخلها ومخارجها لمدينة الفجيرة عن طريق عدة جسور.

قطار

وقال مدير بلدية الفجيرة إنه تم توقيع اتفاقية لإقامة محطة قطار مخصصة لنقل الركاب ولشحن البضائع في مدينة الهلال مع شركة الاتحاد للقطارات، ما يعزز مكانتها لتكون مدينة ذات خدمات شاملة وتتميز بالموقع الاستراتيجي والمواصلات الحديثة والإطلالات الخلابة، ما يعني توفر فرصة كبيرة للاستثمار فيها.

وسيتم تنفيذ المحطة على مساحة تقدر بنحو 35 ألف متر مربع في المدينة التي تقع بالقرب من ميناء الفجيرة والمنطقة الحرة.

وأوضح أن وجود محطة القطار سيحقق نقلة نوعية في خدمات النقل والتجارة في الإمارة، كما يلبي معايير الاستدامة الاقتصادية، لتسهل عمل الشركات وتنقل الأفراد، فالمشروع سيحدث تغييراً إيجابياً يخدم الجهود الهادفة إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ويتماشى مع ترسيخ مكانة الإمارة سياحياً واقتصادياً وتجارياً.

وأكد أن إمارة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تركز على الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها أن تساعد الدولة على تحقيق رؤيتها 2021، الهادفة لتحقيق اقتصاد مستدام.

مميزات

تتميز الفجيرة بالبيئة الجاذبة للاستثمار، والقوانين والتشريعات المرنة، إضافة إلى الأعمال والبنية التحتية المتطورة لخدمات المواصلات والنقل والخدمات اللوجستية، والموقع الاستراتيجي وكل ذلك يسهم في تعزيز مكانتها على خارطة الدولة، وحققت لها مكانة مهمة على خارطة العالم.



