«نون» تواصل التوسع وتطلق خدماتها في مصر قريباً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت نون، منصّة التسوق الرقمية التي تم تأسيسها في المنطقة بدعم من أكبر أسواق التجزئة، قرب إطلاق خدماتها في مصر. ويمثل هذا التوسّع خطوة مهمة في مسار «نون» للتطور، لا سيما بعد الإطلاق الناجح لخدماتها في المملكة العربية السعودية والإمارات منذ عام تقريباً.

وباستعدادها للدخول إلى ثالث الأسواق المحلية في المنطقة، تَعِد «نون» عملاءها بتقديم خيارات متعددة من المنتجات بأسعار في المتناول على فئات متنوعة من المنتجات مثل الإلكترونيات والأزياء ومنتجات الجمال والأطفال ومنتجات المنزل والمطبخ، بالإضافة إلى التوصيل المجاني للطلبات الأكثر من 250 جنيهاً. ويمكن للعملاء في مصر تجربة التسوق من الموقع الإلكتروني أو التطبيق خلال مرحلة الإطلاق الأولية.

ويوجد مقر «نون» في مصر بالقرية الذكية، وهي واجهة التكنولوجيا والابتكار في الأعمال بالقاهرة، وفريق نون يعمل الآن في مراحل الاختبار قبل الإطلاق الرسمي للخدمات. وكذلك مركز تلبية طلبات العملاء يعمل بالكامل من القاهرة الكبرى في منطقة أبو رواش، وسيتم مستقبلاً إنشاء 5 مراكز أخرى في أنحاء الجمهورية لضمان التوصيل لكل المدن والمحافظات بسرعة وكفاءة.

وقال محمد العبار، مؤسس نون: «إن حجم التجارة الإلكترونية لا يزال صغيراً نسيباً في مصر، ما يمنح «نون» فرصاً هائلة للمساعدة في تشكيل السوق الإلكترونية خلال مرحلة الافتتاح التجريبية هذه. ونحن متحمسون للغاية لبدء تعاوننا مع مجتمع التجزئة المحلي وكل العملاء في مصر، لدعم نموّها وتطورها بدخولها في مجال التجارة الإلكترونية».