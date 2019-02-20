حمد الشرقي يبحث خطط تطوير مطار الفجيرة الدولي

المصدر: الفجيرة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أهمية أن تواكب خطط التطوير الاستراتيجية لمطار الفجيرة الدولي نمو الاقتصاد الوطني، ومتطلباته المستقبلية والاستثمارات الاستراتيجية في الدولة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، صباح أمس في قصر الرميلة، الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي الذي قدم للسلام على سموه. وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة الخطط المستقبلية لتطوير مطار الفجيرة الدولي.

حضر الاستقبال محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة والمهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة.