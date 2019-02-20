غرفة الفجيرة تشارك في اجتماعات مجلس اتحاد الغرف العربية بمسقط

المصدر: الفجيرة - البيان

شاركت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة غرفة عُمان احتفالها بمناسبة مرور 45 عاماً على تأسيسها. كما شاركت في اجتماعات مجلس اتحاد الغرف العربية بمسقط.

مثّل غرفة الفجيرة في الاحتفال وفد ضم خميس الكعبي رئيس مجلس الإدارة، ومحمد اليماحي النائب الأول لرئيس الغرفة، وأحمد الخديم أمين السر، ومروان خميس أمين الصندوق، وعبد الله الظنحاني عضو مجلس الإدارة، وخالد الجاسم المدير العام.

وأقيم الاحتفال في فندق قصر البستان لإبراز الجهود التي بذلتها الغرفة على مدار السنوات الماضية لأجل تنمية القطاع الخاص العُماني وجعله شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والمستدامة.

وأوضح خالد الجاسم أن غرفة الفجيرة تبارك لغرفة عُمان على ما حققته من إنجازات على مدار السنوات الماضية وإسهامها في تنمية القطاع الخاص العُماني وجعله شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتأتي مشاركة الغرفة من منطلق تعزيز روابط الأخوة مع الأشقاء أعضاء غرفة عمان ودعم العلاقات بين الغرفتين بما يخدم المصلحة المشتركة.

من جهة أخرى شارك خليفة الكعبي عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة الفجيرة ووفد الغرفة في أعمال الدورة 129 لمجلس اتحاد الغرف العربية الذي عقد بالعاصمة العُمانية مسقط.

وشملت أعمال الدورة التصديق على توصيات الدورة 128 لمجلس الاتحاد، والاطلاع على ما تم تنفيذه منها، والاطلاع على محضر وتقرير اجتماع اللجنة المالية، كما اطلع على محضر وتقرير اللجنة التنفيذية والتقرير المالي للاتحاد لعام 2018 والميزانية الختامية ومشروع الموازنة للعام الجاري.

كما اطلع على نتائج الاجتماع الخاص بالمشروع الرقمي للاتحاد والسوق العربية الإلكترونية، الذي عقد في الكويت الشهر الماضي. واطلع على تقرير منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري للقمة الاقتصادية الذي عقد في بيروت، واطلع كذلك على نشاط وفعاليات الاتحاد خلال العام الجاري.