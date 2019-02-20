«دو» تطلق جيلاً جديداً من شبكات إنترنت الأشياء ضيقة النطاق

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بالتعاون مع شركتي نوكيا و«أفيرمد نتويركس» و«ميديا تك»، إطلاق الجيل الجديد من شبكة إنترنت الأشياء ضيقة النطاق في الإمارات بما يتماشى مع معايير الإصدار رقم 14، أحدث إصدارات مشروع شراكة الجيل الثالث 3GPP.

وستستفيد الشبكة من منصة إنترنت الأشياء التي طورتها دو بهدف تمكين الأجهزة من توفير مجموعة كبيرة من تطبيقات وخدمات المدينة الذكية مثل العدادات الذكية ومواقف السيارات الذكية وأجهزة التعقب الذكية والخدمات الصحية الذكية وحالات الاستخدام الصناعية والزراعية.

ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام ائتلاف الشركات ــ دو ونوكيا و«أفيرمد نتويركس» و«ميديا تك» ــ بالعمل على تسريع اعتماد حلول إنترنت الأشياء ضيقة النطاق لتعزيز وتطوير تطبيقات إنترنت الأشياء المخصصة ووضع حجر الأساس لعصر الجيل الخامس من تقنيات اتصال إنترنت الأشياء المتعددة.

وجرى تعزيز تقنية إنترنت الأشياء ضيقة النطاق بمجموعة واسعة من الوحدات التي تدعمها أجهزة «ميديا تك» وشبكة إنترنت الأشياء ضيقة النطاق الحديثة التي طورتها نوكيا «أفيرمد نتويركس» على أساس الإصدار 14 من مشروع شراكة الجيل 3GPP.

علامة فارقة

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: تعتبر عملية تطوير تقنية إنترنت الأشياء أمراً بالغ الأهمية مع اقترابنا بشكل أكبر من استقبال تكنولوجيا الجيل الخامس.

ويمثل إعلاننا أحدث منظومات شبكة إنترنت الأشياء ضيقة النطاق في الإمارات علامة فارقة في سعينا نحو جعل مفهوم العيش الذكي واقعاً ملموساً في الدولة من خلال تعزيز جودة الخدمات المقدمة للسكان ونقلها إلى مستوى جديد من الكفاءة بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة.

وفي الواقع تكمن أهمية هذه الخطوة في كونها تؤسس لمرحلة جديدة من الخدمات والتطبيقات الذكية، فبعكس الجيل السابق من الإصدار رقم 13 من مشروع شراكة الجيل الثالث 3GPP، تفتح الشبكة الحديثة لتقنية إنترنت الأشياء ضيقة النطاق، التي تستند إلى الإصدار الأحدث رقم 14، المجال أمام الاستفادة من إمكانات جديدة بفضل المزايا المتعددة التي تقدمها مثل زيادة الإنتاجية وخفض وقت الاستجابة وتحسين معدل نقل البيانات.

ونحن سعداء للغاية بتحقيق هذا الإنجاز والاقتراب أكثر من تحقيق رؤية الإمارات ببناء أذكى مدينة في العالم وتعزيز التحول الرقمي عبر كافة القطاعات والمجالات.

وقال برنار نجم، رئيس وحدة سوق الشرق الأوسط في نوكيا: نحن واثقون من الفوائد التي ستقدمها هذه الخطوة لا سيما فيما يتعلق بتأسيس منظومة متكاملة من خدمات إنترنت الأشياء التي تتسم بالفعالية من حيث التكلفة والجودة من حيث الأداء وذلك من خلال ربط العديد من الأجهزة مع بعضها البعض.

وستتيح هذه الشبكة للمشغل تقديم خدمات قائمة على الابتكار في قطاعات مختلفة مثل الطاقة والمياه والأجهزة المنزلية والنقل والرعاية الصحية والتصنيع، مما يخلق فرصاً جديدة لمزيد من الإيرادات فضلاً عن تعزيز مستويات الراحة والملاءمة للسكان«.

ومن جهته، قال محمد شنابلة، نائب الرئيس للعمليات والمبيعات العالمية في شركة»أفيرمد نتويركس«: يعد هذا التعاون مثالاً مميزاً لأهمية النهج المستند إلى المعايير المفتوحة في تسريع اعتماد خدمات إنترنت الأشياء التي من شأنها أن تساعدنا جميعاً على معرفة قوة وإمكانيات الجيل الخامس والاستفادة منها.

وقال مايلز صن، المدير العام لمبيعات شركة ميديا تك في منطقة آسيا وأفريقيا: ينصب تركيزنا الرئيسي على تصميم تقنيات فعّالة منخفضة الطاقة مع تغطية عميقة، ما يعني الاستفادة من عمر بطارية أطول وربط الأجهزة الذكية في المواقع التي يصعب الوصول إليها عادةً عن طريق الإشارة الخلوية.

وسيتيح ذلك لشركة دو وشركائها العمل على تحقيق رؤية مدينة دبي الذكية من خلال نشر خدمات نهائية ذات كفاءة عالية من حيث التكلفة والحجم تستند إلى تقنيات إنترنت الأشياء الضخمة.

تغطية أعمق

استعرضت «دو» و«نوكيا» و«أفيرمد نتويركس» و«ميديا تك» حالة استخدام لحساب استهلاك الكهرباء والماء بشكل ذكي إلى جانب الفوائد المرتبطة بها، حيث قدّمت شبكة إنترنت الأشياء ضيقة النطاق الحديثة من الإصدار 14، نطاق تغطية أعمق بمقدار 10 ديسيبل وهي أفضل منالتي توفرها شبكة LTE في النطاق 20 (800 ميجاهرتز).