«ماجد الفطيم» تطلق «كارفور بيزنس» خلال العام الجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة ماجد الفطيم لتطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه، أمس، إطلاق «كارفور بيزنس» خلال العام الجاري لتلبية عملاء الشركات واحتياجات قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي، بهدف تنويع قاعدة عملاء كارفور الحالية في الإمارات لتتجاوز روّاد متاجر التجزئة.

وتأتي كارفور بيزنس استجابة للطلب المتزايد على توفير محطة واحدة للتسوق لتلبية احتياجات قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي عبر توفير مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية العالية الجودة وتسليمها بشكل مناسب لتلبية احتياجاتهم بصورة جيدة.

وإضافةً إلى عملائها في قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي، سوف تلبي «كارفور بيزنس» أيضاً حاجة متاجر البقالة الصغيرة وتجّار الجملة وشركات الطيران وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة.

يمكن لعملاء «كارفور بيزنس» اختيار ما يحتاجونه من بين أكثر من 4000 منتج، بدءاً بالمواد الغذائية الطازجة وغيرها وصولاً إلى منتجات العناية الشخصية والأجهزة والمنسوجات، فضلًا عن المنتجات التي تباع في متاجر كارفور، كما يمكن للعملاء الوصول إلى المنتجات غير المتوفرة في المنطقة من خلال مجموعة بروموكاش للجملة وشركائها التابعة لـ كارفور فرنسا في سوق رانجي للمواد الغذائية في باريس. وتمثل الأسعار التحفيزية لعمليات الشراء الكبيرة قيمة إضافية لمستخدمي «كارفور بيزنس» من خلال التخفيضات الكبيرة على كمية الطلب.

تعكس «كارفور بيزنيس» استراتيجية قناة التسويق الموحدة الشاملة الخاصة بـ«كارفور الإمارات» لكي تخدم العملاء من الشركات حسب الزمان وطريقة التسوق الأنسب لهم، حيث يتم تسهيل عملية تسجيل الطلبات عبر بوابة إلكترونية سهلة الاستخدام. وبمجرد تسجيل الشركات في الخدمة، يمكنهم ملء نموذج الطلب واختيار المنتجات والكميات التي يرغبون في شرائها وتحديد الإطار الزمني للتسليم قبل تقديم الطلب. وسوف يتم إرسال المنتجات

من مركز التوزيع الإقليمي الجديد لـ كارفور في دبي بواسطة شاحنات مبرّدة لضمان الحفاظ على جودة ونضارة جميع المنتجات.

وقال ميغيل بوفيدانو، الرئيس التنفيذي للعمليات في الإمارات ومدير إدارة التميز لدى ماجد الفطيم للتجزئة: «تمثل «كارفور بيزنس» خطوة نحو الأمام في استراتيجيتنا التي تهدف إلى تخصيص عروضنا لتشمل مختلف شرائح العملاء.

سوف نواصل تقديم المنتجات الطازجة وعالية الجودة بأسعار تنافسية للمستهلكين مع خيارات التوصيل المريحة، وستقوم «كارفور بيزنس» بتوسيع نطاق هذا العرض ليشمل عملاء الشركات من خلال ميزات إضافية تتمثل في التسعير القائم على حسب حجم الطلب وإمكانية الوصول إلى منتجات فريدة من نوعها غير متوفرة في دولة الإمارات، فضلاً عن توفير طريقة سهلة لتسجيل الطلبات وتجربة توصيل سلسة وآمنة».

فنادق

أعلنت «ماجد الفطيم» أن جميع فنادقها المحاذية لمول الإمارات وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر البحرين وعددها 13، ستكون أول مستخدمي حلول «كارفور بيزنس».