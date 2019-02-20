«إمباور» تنشئ أول محطة تبريد ذاتية التشغيل

المصدر: دبي - البيان

تعتزم «إمباور» خلال السنة الحالية إنشاء أول محطة تبريد ذاتية التشغيل في العالم، حيث أرست عقداً لبدء إنشاء محطة تبريد مناطق في قرية جميرا الدائرية، بقيمة 250 مليون درهم وبطاقة إجمالية تصل إلى 50 ألف طن تبريد، وتعد المحطة التي سيتم إنجازها في قرية جميرا الدائرية أول محطة تبريد ذاتية التشغيل في العالم، باستخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة وتعديل تدفق المياه من محطة التبريد وإليها، ونظام سكادا المتقدم الذي يتيح القدرة على قراءة مليونين من البيانات المتعلقة بأبراج التبريد والمبردات والمحولات وإمدادات المياه.

كما سيتم استخدام تكنولوجيا تخزين الطاقة الحرارية ومياه الصرف المعالجة الحاصلتين على جوائز عالمية لإنتاج المياه المبردة وضخها إلى المباني عبر محطات التبادل الحراري الموجودة في كل مبنى. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى الاستفادة من التقنيات المبتكرة، لا سيما الذكاء الاصطناعي.

خدمات مبتكرة

تقدم «إمباور» خيارات متعددة للمتعاملين لإتمام تعاملاتهم، وقد ركزت على تطوير خدمات إلكترونية توفر على المتعاملين الجهد والوقت، حيث تضع بين أيديهم نظاماً إلكترونياً متكاملاً يتيح لهم إجراء العديد من المعاملات من دون الحاجة إلى زيارة مراكز خدمة المتعاملين، من بينها دفع الفواتير والاطلاع على الفواتير السابقة والتسجيل في خدمات الشركة وتتبع الطلبات المقدمة، والاطلاع على معدلات الاستهلاك عبر الإنترنت، ما يمكن من التخطيط الجيّد للاستهلاك وبالتالي تحقيق وفورات وترشيد الطاقة، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى.

كما وسّعت «إمباور» خلال 2018 نطاق شراكاتها مع المؤسسات المالية والمصرفية، لتمكين المتعاملين من الاطلاع ودفع فواتيرهم عبر الخدمات الذكية التي تتيحها هذه البنوك، فبعد الشراكة الناجحة مع كل من بنك الإمارات دبي الوطني وشركة «الأنصاري للصرافة»، وقّعت «إمباور» شراكة جديدة مع «نور بنك» لتمكين المتعاملين الذين تتوفر لديهم حسابات أو بطاقات ائتمانية مع «نور بنك» من سداد الفواتير بسهولة وبخطوات بسيطة من دون زيارة أفرع المؤسسة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «لدينا استراتيجية واضحة قائمة على التطوير المستمر لمختلف القطاعات من خلال دعم الابتكار والبحث العلمي، اللذين يعدان ركيزة أساسية في تطوير قطاع تبريد المناطق محلياً وعالمياً، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي أطلقها سموه، لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً في العالم».

استراتيجية الابتكار

وأكد أن «إمباور» تولي أهمية خاصة للابتكار انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار واستراتيجية دبي للابتكار، وعملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة بجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، إلى جانب مئوية الإمارات 2071 التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل في العالم في المجالات كافة، حيث إن الابتكار إلى جانب كونه يسهم في رفع كفاءة الطاقة فإنه يدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الذي وجّه بتحويل دبي إلى المدينة الأكثر استدامة في العالم.