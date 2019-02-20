«بروكتر آند جامبل» تؤكد التزامها تعزيز المساواة بين الجنسين

المصدر: دبي- البيان

أكدت شركة بروكتر آند جامبل أمس التزامها إطلاق العديد من المبادرات الجديدة والهادفة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. جاء ذلك ضمن كلمة ماغسفاران سورانجان رئيس بروكتر آند جامبل في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والهند والشرق الأوسط وأفريقيا في افتتاح مؤتمر قمة المساواة بين الجنسين، الذي نظمته الشركة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مومباي، وذلك في إطار جهودها الهادفة لتحقيق الريادة كقوة لتعزيز الخير والتطور في العالم.

وتهدف بروكتر آند جامبل خلال السنوات الثلاث القادمة إلى إنفاق 100 مليون دولار للتعاون بشكل وثيق مع الشركات المملوكة من قبل النساء في شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا. وكذلك استثمار قدراتها وقدرات علاماتها التجارية الاتصالية في تنظيم العديد من الفعاليات المتميزة.