«إنترتك» تؤكد أهمية مرونة سلاسل التوريد

المصدر: دبي- البيان

عرضت «إنترتك»، أهمية السلامة وظروف مواقع العمل في سلاسل التوريد، وذلك خلال الدورة الثالثة من «يوم السلامة» السنوي الذي نظم في أبوظبي أخيراً. وألقت الشركة الضوء على التحديات الأكثر صعوبة وتعقيداً التي تواجهها سلاسل التوريد في ظل بيئات العمل الحالية المتغيّرة.

حضور

حضر الفعاليّة التي نظّمت تحت شعار «السلامة في سلاسل التوريد»، ممثّلو عدد من الشركات الرائدة العاملة بمجال التوريد إضافة إلى خبراء في مجال السلامة، حيث تمّت مناقشة قضايا السلامة في مواقع العمل من منظور شمولي، بما في ذلك الصحة المهنية ومصلحة العاملين. كما وغطّى المؤتمر أهمّية خدمات ضمان سلاسل التوريد ومراقبة النظم الإدارية.

بيئة متغيرة

وألقى سمير أحمد، الخبير ومدير عام قسم ضمان الأعمال لدى «إنترتك» في منطقة الخليج، الضوء على تأثير بيئة الأعمال المتغيّرة وكيف أدّت إلى تبنّي أفضل ممارسات الأعمال في مجالي إدارة الجودة والسلامة، وذلك خلال جلسة نقاش حول «مرونة سلاسل التوريد والقيمة التي توفرها».