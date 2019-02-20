بدء استقبال طلبات الترشح لـ«جوائز نجوم الأعمال 2019»

المصدر: دبي- البيان

بدأت «أس. أم. إي أدفايزر»، المجلة الصادرة عن شركة «سي بيه آي بيزنس»، قبول طلبات الترشح لدورة العام الجاري من «جوائز نجوم الأعمال»، التي ستقام بالتعاون مع «سيغنا الشرق الأوسط للتأمين»؛ و«دبي الجنوب» الشريك الرسمي للمناطق الحرة؛ و«الاتحاد للطيران» باعتبارها شريك خطوط الطيران؛ و«تويوتا» التي تعتبر الشريك الحصري للسيارات، في فندق «جيه. دبليو ماريوت ماركيز» في دبي.

وتقوم «جوائز نجوم الأعمال» منذ تأسيسها، بتكريم الشركات ذات الأداء المتميز ومستويات النمو العالية والإنجازات البارزة على المستويين المحلي والإقليمي. وتخضع طلبات الترشح للجوائز هذا العام لتدقيق شديد، حيث سيتم إرسال كل طلب مباشرة إلى لجنة تحكيم مرموقة تضم عدداً من الرواد في مجالات تخصصهم.

تضم جوائز هذا العام الفئات التالية؛ جائزة رائد الأعمال العائلية للعام؛ وجائزة رائد الأعمال الإماراتي للعام؛ وجائزة الشركة الصغيرة والمتوسطة الأكثر تأثيراً للعام؛ وجائزة الموزع الرقمي للعام؛ وجائزة ريادة الشباب للعام؛ وجائزة رائد نجوم الأعمال للعام 2019؛ وجائزة رائدة نجوم الأعمال للعام 2019؛ وجائزة الريادة في رسم المستقبل؛ وجائزة ريادة الأعمال الاجتماعية للعام.