«هوم أونرز دايريكت» تربط ملاك العقارات مع المشترين والمستأجرين بشكل مباشر

المصدر: دبي- البيان

حققت «هوم أونرز دايريكت» العاملة في تسويق العقارات نقلة نوعية في سوق العقارات التقليدية مع إطلاق سوق إلكترونية تربط ملاك العقارات مع المشترين والمستأجرين والمطوّرين العقاريين بشكل مباشر.

وتتيح المنصة للعملاء القدرة على التحكم الكامل بصفقاتهم العقارية، حيث تربط بين الأطراف بشكل مباشر وتضمن لهم تحقيق وفورات مالية كبيرة مع عدم اضطرارهم لدفع تكاليف الوساطات العقارية. كما تمنح العملاء الراغبين بالبيع أيضاً خدمات تسويقية شاملة لترويج عقاراتهم محلياً ودولياً بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية.

وقالت سيسيليا رينالدو، المدير التنفيذي لشركة «HOD»: «يتمحور نموذج أعمالنا حول توفير التكاليف على مشتري وبائعي ومستأجري العقارات في آن معاً، حيث نقدم لجميع الأطراف منصة مجانية تلغي جميع العمولات التقليدية التي يتقاضاها وكلاء العقارات، وتنفرد عن باقي المنصات الأخرى بكونها تجمع بين التكنولوجيا المبتكرة والخبرة الواسعة للطرف الثالث من مزودي الخدمات، وتعطي الأولوية لتوفير الأعباء المالية على العملاء».