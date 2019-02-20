«عجمان الإعلامية الحرة» تكشف عن خطط توسع وحوافـز جديدة للمستثمرين

المصدر: دبي -البيان

أعلنت مدينة عجمان الإعلامية الحرة استكمال جاهزيتها لتسريع مبادرتها التوسعية وتحسين مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي في الإمارات من خلال استحداث حوافز جديدة وشركاء جدد واتفاقيات تجارية جديدة في الأسواق الرئيسة.

وقال محمود خليل الهاشمي، المدير التنفيذي للمدينة: «حققت عجمان الإعلامية الحرة خلال العام الأول من انطلاقتها تقدماً كبيراً بالتزامن مع خطتنا الاستراتيجية الهادفة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو الاستثمارات في دولة الإمارات».

وفي الأشهر القليلة الماضية، برزت مدينة عجمان الإعلامية الحرة التي تعد أحدث المناطق الحرة في الإمارات كوجهة جاذبة للغاية لإنشاء شركات جديدة في الدولة. وقد نجحنا في تحقيق حضور قوي في الهند وروسيا، وهما من أسواقنا الرئيسة. إن حلولنا وباقاتنا المبتكرة والمرنة التي نوفرها للمستثمرين تلقى قبولاً واسع النطاق من قبل الهيئات التجارية ورجال الأعمال ومراكز الاستثمار العالمية على حد سواء.

فرص متنوعة

وأضاف: «لتعزيز جهودنا للمساهمة في الاقتصاد الوطني وخلق فرص استثمارية متنوعة، قمنا بتحديد مناطق جديدة للتوسع، وأطلقنا إجراءات وحوافز جديدة للمستثمرين المحتملين».

واستطرد الهاشمي: «تلتزم إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة بالكامل استخدام التكنولوجيا المتطورة والموارد والترقية المستمرة لخدماتها للمحافظة على رؤيتها بإنشاء منطقة أعمال حرة عالمية المستوى».

وأوضح الهاشمي أن مدينة عجمان الإعلامية الحرة توفر إعفاءات كبيرة من الرسوم الإلزامية للإي تشانل الخاصة بالاستثمارات طويلة الأجل والمدفوعة قيمتها سلفاً. وتعد تلك الرسوم أحد المتطلبات الإلزامية لنظام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المطبق في الإمارات.