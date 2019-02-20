«تفوق» تطلق حلّ إدارة عمليات الصيانة عبر الهاتف النقال

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «تفوق لإدارة المرافق»، إحدى الشركات التابعة لـ«مجموعة التزام لإدارة الأصول» ومقرها أبوظبي، عن إطلاقها «تفوق غو» وهو حل جديد لإدارة عمليات الصيانة عبر الهاتف النقال الذي سيسهم في تحقيق تخفيض كبير في حجم استخدام الأوراق .

وقال كريس روبرتس، الرئيس التنفيذي لمجموعة التزام: «نحن على أعتاب تحول كبير في كيفية استخدام التكنولوجيا لإدارة البيئة المبنية وجعل مدننا أكثر ذكاءً. وتقود الإمارات مسيرة التحول الذكي للمدن، ونعمل للبقاء في الطليعة في هذا المجال».

وقال محمد الشرف، الرئيس التنفيذي للعمليات في «التزام لإدارة الأصول»: «يضعنا إطلاق الحل «تفوق غو» في صدارة قطاع إدارة المرافق من حيث تطبيق التكنولوجيا، حيث نقوم بتبني التطبيقات النقالة من أجل تعزيز الكفاءة وتوجيه عملائنا نحو معايير المدينة الخضراء».