اقتصادية رأس الخيمة تطلق «سواعد إماراتية» لدعم المشاريع الوطنية

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أمس، مبادرة «سواعد إماراتية» لدعم رخص الشباب الإماراتيين المتميزة في سوق رأس الخيمة، من خلال تفعيل مبادرة وزارة الاقتصاد بتخصيص 10% من إجمالي قيمة المشتريات الحكومية الاتحادية والدوائر المحلية برأس الخيمة للمشاريع الشبابية، ووضع دراسة لاعتماد لائحة مشاريع صغيرة ومتوسطة لتوريد مشتريات الدوائر الحكومية برأس الخيمة.

وأكد محمد المحمود نائب المدير العام بالوكالة، مدير إدارة تطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، خلال مؤتمر صحافي أمس، للإعلان عن المبادرة، أن الإمارات نفذت خطوات رائدة لخلق بيئة منظمة ومحفزة لنمو وتطور ريادة الأعمال الوطنية ومساعدتها على المنافسة، مشيراً إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية لدوره الحيوي في تعزيز مسيرة النمو والتنمية والتنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار.

وأشار محمد المحمود إلى أن مبادرة «سواعد إماراتية» تحفز المشاريع الوطنية الصغيرة على النمو وتشجيعها وتسجيلها في البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، وإشراكهم في معارض دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة السنوية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع شعار «سواعد إماراتية» على واجهات المنشآت، ما يسهل على المتعاملين التعرف على أصحاب الرخص الإماراتية الواعدة ودعمها وتشجيعها وجعلها مبعث فخر لهم وللإمارة.

وأضاف: تقوم المبادرة بالترويج للمشاريع الصغيرة في مواقع التواصل ومنح الأولوية لهم في المشتريات الحكومية للدائرة.