«إم دي إس - الإمارات»: قطاع خدمات تقنية المعلومات مرشح لنمو كبير

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة الشرق الأوسط لأنظمة المعلومات «إم دي إس - الإمارات»، المزود للخدمات أن قطاع خدمات تقنية المعلومات مرشح لنمو كبير بالنظر إلى اهتمام العديد من حكومات المنطقة بالتحول الرقمي الذي تركز عليه في الرؤى الوطنية ومبادرات المدن الذكية.

وحصلت الشركة على المركز الأول كأفضل مزود لخدمات تقنية المعلومات في الإمارات بناءً على تحليل الحصة السوقية للعام 2017 والذي أجرته شركة الأبحاث آي دي سي عن السنوات الأخيرة. وتفوقت الشركة على كل منافسيها من حيث الإيرادات للعام 2017، فيما حازت الحصة الأكبر في سوق خدمات تقنية المعلومات بالدولة، وفقاً لمقياس آي دي سي نصف السنوي للخدمات العالمية في النصف الثاني من العام 2017.

وقال سامي أبي إسبر، رئيس الشركة وعضو مجلس إدارة الشركة الأم: «تتصدر الإمارات المشهد التقني كواحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية تطوراً في العالم، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذه المسيرة الناجحة عبر مساعدة العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات في الدولة على تبنّي أحدث التقنيات بهدف إرساء التحوّل الملموس في أعمالهم».