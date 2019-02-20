هيئة سي بي أيه أستراليا للمحاسبة تفتتح فرعاً في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

افتتحت «سي بي أيه» أستراليا، وهي واحدة من أكبر هيئات المحاسبة في العالم فرعها الجديد في الإمارات ضمن مركز دبي للسلع المتعددة في المنطقة الحرة.

وقال آندرو هنتر، الرئيس التنفيذي لهيئة سي بي أيه أستراليا: يشكل افتتاح الفرع الجديد في دبي علامة فارقة لأعضاء الهيئة المحليين. وأضاف: افتتاح الفرع الجديد في دبي والمسجل بشكل رسمي في حماية حقوق الأعضاء ومصالحهم، كما يسمح بالترويج الشامل لأنشطتهم، وهذه تعد أول خطوة لتعزيز مكانة سي بي أيه أستراليا في الإمارات.

وأضاف هنتر: سيتيح الفرع للهيئة مجالاً أوسع لكل الأعضاء الرسميين من خلال المشاركة في الأحداث والفعاليات المهمة والاطلاع على الأسس التجارية بالإضافة إلى توطيد العلاقات مع قطاع الأعمال والجامعات في المنطقة.

حضر حفل الافتتاح إيان هاليداي، القنصل العام لأستراليا في دبي، ورالف خوري، الرئيس المالي التنفيذي لمجموعة أومنيكوم ميديا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشركة تي بي دبليو إيه/ رعد الشرق الأوسط، ومسؤولون تنفيذيون في مركز دبي للسلع المتعددة من بينهم أحمد حمزة، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة في المنطقة الحرة، وبلال جاسوما، رئيس تطوير الأعمال في المركز، وممثلون عن مجلس الأعمال الأسترالي في دبي، وممثلون من الجامعات في الإمارات المعتمدة من قبل هيئة CPA أستراليا والتي تشمل جامعة كيرتن دبي، وجامعة ولونغونغ دبي، وجامعة هيريوت وات دبي وجامعة الشارقة.