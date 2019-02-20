«كونسبت بيغ براندز» يقدم خصومات حتى 75 % في مركز الغرير

المصدر: دبي - البيان

يستضيف مركز الغرير للمرة الأولى فعاليات كرنفال «كونسبت بيغ براندز»، الحدث الذي يقدم لزواره عروضاً وخصومات تصل إلى نسبة 75% على أرقى العلامات التجارية العالمية.

وستمتد فعاليات كرنفال «كونسبت بيغ براندز» في مركز الغرير يومياً وذلك حتى 25 فبراير 2019، من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 مساءً طوال أيام الأسبوع، من الساعة 10:00 صباحاً حتى منتصف الليل في عطلات نهاية الأسبوع.

وقال سامي الحكيم، نائب رئيس مركز الغرير: يسرنا استضافة فعاليات كرنفال «كونسبت بيغ براندز» للمرة الأولى في مركز الغرير بمشاركة أكثر من 100 علامة تجارية عالمية. وتتمثل هذه التجربة بكونها من أكبر عروض البيع بالتجزئة التي ستقام في مركزنا التجاري للمرة الأولى، تماشياً مع رؤيتنا لتلبية احتياجات السوق المتزايدة والمتنوعة من خلال تقديم تجربة تسوق مميزة.

وتشمل العلامات التجارية المشاركة في فعاليات كرنفال «كونسبت بيغ براندز» نوتيكا، وكالفن كلاين، وبوليس، وبورجوا، وسالفاتوري فيراغامو، وبولغاري، وروبيرتو كافالي، وبيربري، وتوم فورد، إضافة إلى تيد بيكر، ورالف لورين، وفالنتينو، ونينا ريتشي، وإسكادا، ودولتشي إند غابانا، وإمبوريو أرماني، وغيرها الكثير.