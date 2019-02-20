تعيينات ومدير لإعادة الهيكلة في «دريك آند سكل»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دريك آند سكل إنترناشيونال» المتخصصة في مجال الهندسة والإنشاءات، أمس، تعيين خالد جرار مديراً مالياً تنفيذياً للمجموعة، كما تم تعيين محمد غانم مديراً قانونياً، ومايك غرانت مديراً تنفيذياً لإعادة الهيكلة.

وأعلن مجلس إدارة الشركة أن لجنة إعادة الهيكلة ستكون برئاسة عبيد بن طوق، رئيس مجلس الإدارة، وستضم في عضويتها خميس بوعميم، وأحمد الكيلاني، وتوفيق أبو السعود.

وقال عبيد بن طوق، رئيس مجلس الإدارة: يركز مجلس الإدارة على إعادة بناء فريق الإدارة القيادية بحيث يضم مختصين من ذوي الخبرة ضمن المجال وأعمال الشركة، حيث تم تكليف توفيق أبو السعود بقيادة الفريق.

وتعمل الشركة مع السلطات الحكومية المعنية للحصول على الموافقات المطلوبة بما يمكنها من إحاطة مساهميها حول خطط إعادة الهيكلة خلال الاجتماع المقبل للجمعية العمومية.

ويعد جرار خبيراً في مجال تمويل ومحاسبة الشركات، كما سبق له أن قاد جهود «دريك آند سكل إنترناشيونال» للاكتتاب العام بصفته المدير المالي في 2007/‏2008، وهو يتمتع بخبرة دولية تمتد لـ 30 عاماً تقريباً.

ويعد غانم خبيراً قانونياً متخصصاً في قطاعي العقارات والإنشاءات ويمتلك خبرة تمتد لأكثر من 15 عاماً في القضايا القانونية مثل الاستشارات والتوثيق القانوني والتقاضي والتحكيم وحوكمة الشركات وضوابط الامتثال القانوني.

وأشرف غرانت قبل تعيينه في شركة «دريك آند سكل» على إعادة الهيكلة لشركات بارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك «الجابر للمقاولات» (الإمارات)، و«دار الاستثمار» (الكويت).