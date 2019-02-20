«إعمار للضيافة» تطلق عروضاً خاصة لمدة 72 ساعة

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «مجموعة إعمار للضيافة» إطلاق عروض خاصة تتضمن مبيعات «فلاش» سريعة لمدة 72 ساعة فقط، مع خصم بنسبة 25 بالمئة عند الحجز بين 20 و22 فبراير للإقامة في وجهاتها بدبي.

وتقدم وجهات «العنوان للفنادق والمنتجعات» الفاخرة و«فيدا للفنادق والمنتجعات» العصرية الراقية فرصة الاستمتاع بأجمل الأوقات وسط إطلالات على أبرز معالم المدينة، وفي مقدمتها «برج خليفة»، بالإضافة إلى أفضل خدمات الضيافة العالمية ومجموعة واسعة من المطاعم الراقية التي تناسب جميع الأذواق. وهناك أيضاً وجهات «روڤ للفنادق»، العلامة التجارية الفندقية العصرية من الفئة المتوسطة التي تم تطويرها كمشروع مشترك بين «إعمار العقارية» و«مِراس».

وتتضمن قائمة الفنادق المشاركة في هذا العرض الخاص «العنوان وسط المدينة»، المطل على «برج خليفة» وبالقرب من «دبي مول»، إضافة إلى «العنوان دبي مول» المرتبط مباشرة بأكثر وجهات التسوق والترفيه استقطاباً للزوار في العالم.

ويعد «العنوان بوليفارد» منتجعاً عصرياً فاخراً في قلب «وسط مدينة دبي». وهناك أيضاً «بالاس وسط المدينة»، بأجوائه الشرقية الفاخرة. أما عشاق الغولف بإمكانهم التوجه إلى «العنوان مونتجمري»، الذي يضم ملعبا مؤلفا من 18 حفرة بار 72 من تصميم كولين مونتجمري. وينفرد «العنوان مرسى دبي» بإطلالاته المباشرة على الواجهة المائية، وارتباطه المباشر بـ«دبي مارينا مول».

ويمكن اختبار تجربة عصرية مميزة مع «فيدا للفنادق والمنتجعات» التي تقدم وجهات مثالية للراغبين بتمضية عطلات تتناغم فيها مفاهيم الأناقة والبساطة. ويمكن استكشاف أبرز مناطق المدينة مع «روڤ للفنادق»، التي تقدم 5 وجهات في مواقع حيوية.