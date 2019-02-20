«فورسيزونز» ضمن قائمة «فورتشن» لـ«أفضل 100 شركة للعمل فيها»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات فورسيزونز اختيارها من قبل موظفيها لتكون ضمن قائمة مجلة فورتشن لـ«أفضل 100 شركة للعمل فيها» للمرة الـ 22 على التوالي. وتُعد فورسيزونز إحدى الشركات الثماني التي لم تغب عن الترشيح منذ إطلاق هذه الجائزة في عام 1998.

ويتم إعداد هذه القائمة سنوياً من قبل مجلة فورتشن بالتعاون مع شركة الأبحاث والاستشارات العالمية «جريت بليس تو وورك»، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع آراء الموظفين وتقييمهم لثقافة مكان العمل وفقاً لأكثر من 50 عنصراً.

وتشمل هذه العناصر مدى الثقة بالإدارة، وسياسات التعويض، والإنصاف، وروح الزمالة، وسمات محيط العمل المرتبطة بالابتكار. وكانت فورسيزونز قد حازت في 2017 لقب «أفضل مكان للعمل على الإطلاق» من شركة «جريت بليس تو وورك».

ومع النمو المتواصل الذي تحققه الشركة، يبلغ طاقم عمل الشركة اليوم أكثر من 50 ألف موظف حول العالم. وتستمر فورسيزونز في تطوير كوادرها وتقديم ثقافة التميز لديها في أسواق جديدة حول العالم من خلال 9 وجهات جديدة ستفتتحها الشركة حول العالم.