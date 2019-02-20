بنك الفجيرة الوطني يؤكد التزامه بقطاع التمويل

المصدر: دبي- البيان

يشارك بنك الفجيرة الوطني في الدورة الـ16 من أسبوع «جي تي آر» لتمويل التجارة والصادرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019 الذي تتواصل فعالياته في دبي حتى الغد. وتعتبر هذه الفعالية التي تشارك فيها شخصيات بارزة في السوق الإقليمي والعالمي محطة مهمة في قطاع التمويل التجاري في الشرق الأوسط، إذ تستضيف أكثر من 500 مندوب من أهمّ المؤسسات في المنطقة.

وتعكس مشاركة البنك التزامه المتنامي بدعم المؤسسات في الإمارات وسعيه الحثيث إلى دفع عجلة التجارة الإقليمية والدولية خارج الدولة. وبما أنّ نموّ المؤسسات من دعائم الاقتصاد، يتيح أسبوع «جي تي آر» لتمويل التجارة والصادرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لصنّاع القرار تحديد أفضل الطرق المتوفرة لتعزيز قدرات المؤسسات ودفعها إلى الأمام.

واعترافاً بتأثير هذه المنصة، استثمر البنك في تنمية قطاع التمويل التجاري في المنطقة وسيواصل بذل الجهود من أجل تطوير هذا القطاع الواعد من خلال الاستثمار في المنصات المناسبة والقنوات المرتكزة على النموّ.