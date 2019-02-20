42.8 % نمو أعداد مسافري «طيران الجزيرة» في 2018

المصدر: الكويت - البيان

أعلنت شركة طيران الجزيرة، أمس، نتائجها المالية والتشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث سجلت نمواً قياسياً بنسبة 42.8% في أعداد المسافرين، ونمواً بنسبة 45.5% في إيراداتها التشغيلية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ صافي الأرباح المعدَّلة 8.7 ملايين دينار كويتي في 2018، بينما بلغت الأرباح الصافية 6.7 ملايين دينار، أخذاً بالاعتبار تأثير الأحداث الاستثنائية وغير المتكررة التي طرأت خلال العام، ومساهمة تشغيل مبنى الركاب الذي تم افتتاحه في مايو 2018.

وتخدم الشركة 27 وجهة من الأكثر طلباً للأعمال والعطلات في الشرق الأوسط والهند وأوروبا ومنها دبي، البحرين، بيروت، الإسكندرية، عمّان، إسطنبول، شرم الشيخ، أسيوط، الأقصر، مشهد، سوهاج، جدّة، الرياض، المدينة المنورة، القاهرة، النجف، الطائف، الدوحة، كوتشي، مومباي، حيدر آباد، أحمد آباد، لاهور، باكو وتبليسي، ونيودلهي. وتشغّل طيران الجزيرة أسطولاً مكوناً من طائرات إيرباص طراز A320 وواحدة من طراز A320neo، الأولى التي يتم تسليمها وتشغيلها في منطقة الشرق الأوسط. وقدمت الشركة طلباً لشراء ثلاث طائرات إضافية من الطراز ذاته الذي يتميز بتخفيض استهلاك الوقود.