726 مليون دولار عائدات «كاسبرسكي لاب» في 2018 بنمو 4 %

المصدر: دبي - البيان

واصلت شركة كاسبرسكي لاب تحقيق نمو مستقر في عام 2018، وزادت عائداتها الدولية غير المدققة والمعدّة وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إلى ما مجموعه 726 مليون دولار، ما يمثل زيادة قدرها 4% عن العام الماضي.

واستطاعت الشركة تحقيق النجاح خلال عام شهد ظروفاً متغيرة في الأسواق وضغوطاً جيوسياسية مستمرة، وذلك نتيجة ارتفاع ثقة العملاء والشركاء في الشركة وحلولها وخدماتها البارزة في مجال الأمن الإلكتروني.

وكان المجالان الرقمي والمؤسسي من أهمّ المجالات التجارية الاستراتيجية التي دفعت النمو لدى كاسبرسكي لاب في 2018. وشهدت الشركة زيادة في المبيعات الرقمية بلغت +4%، ونمواً كبيراً بنسبة 16% في قطاع المؤسسات، في حين حققت المنتجات والخدمات الواقعة خارج فئة «النقاط الطرفية» نمواً بنسبة 55%.

وبشكل عام، حققت الشركة نتائج إيجابية في هذه المجالات بتقديمها بعضاً من أفضل المنتجات والخدمات في القطاع، إضافة إلى حلول وتقنيات جديدة تمنع وتكتشف أخطر التهديدات الإلكترونية وتتعامل معها.

وعلى الصعيد العالمي، جاء أداء الشركة في 2018 مدفوعاً بالنتائج القوية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، بنسبة بلغت +27%.