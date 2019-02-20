«ناسداك دبي» تطلق حملة ترويجية للتعريف بالعقود المستقبلية للأسهم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ناسداك دبي عن تعاونها مع ميناكورب لزيادة وعي المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن توسيع نطاق فرص الأسواق المالية في الإمارات والمنطقة.

وستتضمن الحملة التي تقدمها ناسداك دبي بالاشتراك مع ميناكورب في دول التعاون ودول أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى حملات إعلامية رقمية موجهة لمجموعة واسعة من المستثمرين.

وستركز الحملة بشكل خاص على العقود المستقبلية للأسهم وفئات الأصول الأخرى مثل الأسهم والصكوك والسندات التقليدية.

وصرح حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: «يهدف التعاون مع ميناكورب لنشر الوعي محلياً وإقليمياً عن المنتجات والفرص الاستثمارية في الإمارات وتسهيل الوصول إليها، حيث توفر الدولة أدوات استثمارية وأوراقاً مالية جذابة لجميع فئات المستثمرين».

وقال فتحي بن قريرة، الرئيس التنفيذي لميناكورب: «سيقدم التعاون المشترك بين ميناكورب وناسداك دبي شرحاً للطرق والخيارات المتوفرة للمستثمرين خارج الدولة، التي تتيح لهم سهولة التداول في الأسواق الإماراتية وسبل الاستفادة منها في صياغة استراتيجيات استثمارية فعّالة، حيث تقوم أسواق دولة الإمارات بدور محوري في المنطقة من حيث جودة فئات أصولها وتنوعها، إضافة إلى البنية التحتية للتداول وتنظيمه الذي يعزز ذلك».

إلى جانب أسواق الأسهم التي تضم نخبة من كبرى الشركات وأكثرها نشاطاً، وتتضمن فرص الاستثمار في سوق ناسداك دبي للعقود المستقبلية، الذي يشهد توسعاً ونمواً بشكل سريع ليضم عقوداً مستقبلية على الأسهم الإماراتية والسعودية، لتوفر للمستثمرين العديد من المزايا الاستثمارية سواءً للتحوط أو للربحية.