261 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 261 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 83 مبايعة بقيمة 163 مليون درهم منها 13 مبايعة للأراضي بقيمة 61 مليون درهم، و70 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 102 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة الممزر، تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول، تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة الجداف.

وقد تصدرت منطقة السطوة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم، تلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها مبايعة واحدة بقيمة مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة الحبية الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.