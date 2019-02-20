«ديجيتال تريند»: دبي رائدة عالمياً في التحول الرقمي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

وصف موقع متخصص في الحلول الرقمية دبي بأنها رائدة في التحوّل الرقمي، وأنها ستتحوّل إلى مدينة رائدة عالمياً في التقنية الرقمية في المستقبل القريب.

وقال موقع «ديجيتال تريند» إن دبي نجحت في استقطاب الشركات العالمية لتقيم مقراتها الإقليمية فيها، بينما اعتمد اقتصادها على التجمعات الاقتصادية خاصة في المناطق الحرة.

وتوقع الموقع أن يتحول هذا النمط إلى اقتصاد رقمي في وقت قريب موضحاً أن القطاع العقاري في دبي يلعب دوراً مهماً في هذا التحول عن طريق المساعدة في إنشاء بيئات مختلفة، حيث يمكن لقوة دبي الرقمية للقرن الواحد والعشرين أن تسود وبالتالي يوفر فرصاً للعمل وبناء الثروة.

وأضاف أن المناطق الحرة في دبي أدت إلى إنشاء تجمّعات صناعة حققت أعلى معدلات من التركيز والتخصص الناجح، ما يعطيها فرصة قوية للتحول الرقمي مستقبلاً، مشيراً إلى أن المناطق الحرة تمثل 30% من اقتصاد الإمارة الكلي.

وبما أن التحول الرقمي في الاقتصاد هو اتجاه عالمي تسعى إليه غالبية مدن العالم، فإن دبي من المتوقع أن تكون رائدة عالمياً في هذا المجال حسب الموقع.

ومع استمرار دبي في التحوّل الديناميكي الذي أتاح لها الفرصة لأن تكون رائدة إقليمياً على مدى 30 عاماً فهي تنطلق الآن إلى المستوى العالمي.