رافورد: دبي مكان استثنائي ووجهة للمبتكرين

المصدر: دبي- أشرف رفيق

قال نوح رافورد رئيس العمليات في مؤسسة دبي للمستقبل في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية إن دبي لديها قيادة تحمل رؤية مستقبلية. وأضاف إن دبي مكان استثنائي وأنها ترحب بالمبتكرين والتقنيات لاختبارها هنا في بيئة داعمة تستهدف وضع حلول لتحديات المستقبل العالمي.

وقال إن منهج دبي نحو التقنيات الحديثة يعني أنها ترغب في دعم واختبار الحلول التي تحسّن مستوى الحياة في العالم أجمع. وأشار نوح رافورد إلى أن دبي تهتم بالتحديات، وتتبنى كل ما هو جديد في العالم مثل تقنيات بلوك تشين وغيرها، من أجل رفع مستوى معيشة الذين يعيشون فيها. وأكد أن دبي تهتم كثيراً بتقنيات الذكاء الاصطناعي إيماناً منها بأنه سيكون قاعدة وأساس اقتصاد المستقبل، وتراهن دبي دائماً على مستقبل أفضل لها ولبقية دول العالم.