وزير الطاقة: إعداد قانون يسمح بتركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل والمصانع

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

كشف سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة عن قيام الوزارة بإعداد قانون يسمح بتركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل والمصانع لتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن القانون في المرحلة النهائية بالجهات الوطنية لرفعه إلى مجلس الوزراء.

وأوضح خلال الجلسة العاشرة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي المنعقدة اليوم بمقره في أبوظبي، أن الوزارة تعمل مع وزارة التربية والتعليم لتضمين باب شامل عن ترشيد استهلاك الماء والكهرباء في المناهج التعليمية.

وأكد المزروعي أن أسهل طريقة للحد من استهلاك المياه والكهرباء هو رفع الأسعار ولكن لا نريد رفعها على المواطنين ونركز على الحد من استخدام الأجهزة التي تستهلك كميات كبيرة من المياه والكهرباء بحيث لا تكون موجودة في أسواق الدولة.

وعن توطين الكوادر قال المزروعي "وصلنا إلى نسب عالية في توطين الكوادر المواطنة بقطاع الطاقة بلغت 66% ونبحث عن الخبرات المواطنة لدعم الكوادر المواطنة بقطاع الطاقة".