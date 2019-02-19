وكالة "فيتش" تمنح أدنوك تصنيف ائتماني مستقل من الدرجة +AA

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم، عن حصولها على تصنيف ائتماني مستقل من الدرجة "AA+" من وكالة "فيتش" التي أوضحت أن هذا التصنيف يأتي نتيجة الإنتاجية العالية التي تحققها أعمال أدنوك في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والربحية القوية، والمخزون الكبير، وتركيزها على زيادة العائد الاقتصادي، وتكامل أعمالها في قطاع التكرير والبتروكيماويات، إلى جانب الأداء القوي والملاءة المالية العالية.

ومنحت "فيتش" أدنوك كذلك تصنيف "AA" بالنسبة للقدرة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة تتماشى مع التصنيف السيادي لأبوظبي وبما يعكس الروابط القوية بين أدنوك وحكومة أبوظبي. وذكرت وكالة "فيتش" أن هذه التصنيفات تعد حالياً أعلى التصنيفات الائتمانية التي تمنحها لشركات النفط والغاز.

وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها "بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تحقق أدنوك تقدماً كبيراً في مختلف جوانب الأعمال، وتأتي تصنيفات ’فيتش‘ لتؤكد هذا التقدم الذي نعمل على تحقيقه اعتماداً على الجهود المتفانية لكوادرنا البشرية التي ساهمت في النمو المستمر الذي تحققه المجموعة منذ تأسيسها. كما تعكس هذه التصنيفات جودة الموارد عالمية المستوى لأدنوك وأدائها ووضعها المالي القوي، ونموذجها الاستثماري، ونهجها لتوثيق الشراكات الاستراتيجية النوعية، والإدارة الاستباقية والفعالة لمحفظة الأصول ورأس المال بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى الخطط والطموحات والأهداف الكبيرة التي تسعى الشركة لتحقيقها ضمن استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي، بما في ذلك رفع الكفاءة، والارتقاء بالأداء وتعزيز المرونة وزيادة التركيز على البعد التجاري والعائد الاقتصادي والربحية".

وأضاف: "تعزز هذه التصنيفات مكانة أدنوك وشفافيتها بالنسبة لكل الأطراف، بمن فيهم المساهمون والشركاء والمستثمرون ومؤسسات التمويل وكوادرنا البشرية، وذلك في سعينا لتعزيز الإدارة الاستباقية للموارد ومحفظة الأصول ورأس المال لتحقيق قيمة أكبر من كل برميل نفط نقوم بإنتاجه".