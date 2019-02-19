دبي تربط عشاق القهوة في المنطقة بمذاقات 20 دولة

المصدر: دبي ــ عمرو عادل

يوفر الموقع الاستراتيجي لدبي حلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب، وخصوصاً الأسواق الاستهلاكية سريعة النمو وعالية القيمة في منطقتي الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الدول الرئيسة المنتجة للقهوة في العالم، مثل إثيوبيا والهند وإندونيسيا وأوغندا وفيتنام.

وفي هذا الإطار، افتتح مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، مركز القهوة الأول من نوعه في المنطقة للربط بين المنتجين والمشترين للقهوة، إذ يستهدف جذب أكبر 20 دولة منتجة للقهوة في إفريقيا والصين والهند وأمريكا اللاتينية. ويمثل المركز منعطفاً تاريخياً سيعزز مكانة دبي في قلب منظومة التجارة العالمية للقهوة، ومن شأنه دعم الرؤية المتمثلة في تلبية احتياجات السوق بطريقة جديدة ومبتكرة.

ومن المتوقع أن يقوم المـــركز الجديد الواقع على مساحة 7500 مـــتر مربع، بمعالجة 20 ألف طن من البن الأخضر سنوياً، بقيمة تجارية سنوية تصل إلى 367 مليون درهم.