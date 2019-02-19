«إس آند بي» تتوقع استقرار العقارات في دبي العام المقبل

المصدر: ■ دبي - سيد صالح

توقعت مؤسسة ستاندرد أند بورز «إس أند بي» العالمية للتصنيف الائتماني أن تشهد أسعار العقارات في دبي استقراراً تدريجياً بدءاً من العام المقبل.

وأصدرت المؤسسة تقريراً أمس عن توقعاتها لأسعار العقارات في دبي خلال العام الجاري والأعوام المقبلة.

وتوقع تقرير «إس أند بي» أن تؤدي الزيادة المستمرة في حجم المعروض من الوحدات العقارية في دبي إلى انخفاض أسعار العقارات في دبي خلال العام الجاري، قبل أن تبدأ الأسعار في استعادة استقراراها على نحو تدريجي في 2020 وما تلاه من أعوام.

ورصد التقرير استمرار المطورين العقاريين في دبي في تدشين مشروعات عقارية جديدة، وهو الأمر الذي أصاب سوق العقارات في الإمارة بالتشبع.