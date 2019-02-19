مركز الخليج لدراسات الطيران يحصل على اعتماد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز الخليج لدراسات الطيران التابع لمطارات أبوظبي عن حصوله على اعتماد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات لتقديم البرنامج التدريبي في إدارة استمرارية الأعمال التابعة للهيئة.وأصبح المركز مزود خدمات تدريبات الطيران الوحيد في الدولة الذي يقدم دورات البرنامج التدريبي المتقدم لإدارة استمرارية الأعمال التابع للهيئة بالتعاون مع «كونتنيوتي آند ريزيلنس».

وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «يعد مركز الخليج أداة رئيسية لمطارات أبوظبي، فهو يضمن تطور قدرات ومهارات ومؤهلات فرقنا لتقديم متطلبات بوابتنا الجوية الجديدة مبنى المطار الجديد، فمن خلال التزام المركز المستمر بتطوير اعتماداته نضمن أن كل العاملين في المطار الجديد لديهم الدافع للتواصل، وأنه تم تدريبهم بشكل فعّال، لتقديم خدمات تفوق تطلعات مسافرينا وشركائنا». وقالت زمزم الحمادي مدير عام مركز الخليج لدراسات الطيران: «توفير مجموعة شاملة من الدورات والفعاليات التي تروّج لثقافة مبتكرة في التعلّم والتميز».