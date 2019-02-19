700 % نمواً متوقعاً للرحلات بمطار دبي ورلد سنترال

المصدر: دبي ـ البيان

يشهد مطار دبي ورلد سنترال قفزة في عدد الحركات الجوية تصل إلى 700% خلال فترة 45 يوماً بين يوم 16 أبريل و30 مايو 2019 التي يتم خلالها إغلاق المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي لتجديده بالكامل. وسيؤدي هذا الإغلاق إلى خفض الطاقة الاستيعابية لمطار دبي ما يجعل مطار دبي ورلد سنترال بديلاً فعالاً لتعويض الجداول الزمنية، وشركات تأجير الطائرات وعمليات الطيران العامة.

وعلى الرغم من أن مطار دبي الدولي سيعمل بنسبة 50% من طاقة المدرجات إلا أن نسبة الانخفاض الفعلية في رحلات طيران الركاب تبلغ 32% فقط بفضل الجدول الزمني الفعَّال الذي أحسن استغلال مدرج هبوط الطائرات الشمالي لنسبة تصل إلى 96% من طاقته الاستيعابية.

أما على صعيد المقاعد فسوف ينخفض عدد المقاعد بنسبة 26% فقط نتيجةً لاستخدام بعض خطوط الطيران طائراتٍ أكبرَ خلال فترة الإغلاق وسيشهد عدد الرحلات في منظومة مطارات دبي انخفاضاً يصل إلى 10% فقط وانخفاضاً في عدد المقاعد بنسبة 11% فقط بفضل الطاقة الاستيعابية الإضافية التي قدمها مطار دبي ورلد سنترال.

قواعد الامتثال

واستمرت فترة إعداد الجدول الزمني قرابة عامٍ أشركت خلاله مطارات دبي جميع خطوط الطيران في عملية تعديل الجداول الزمنية الخاصة بها في أبريل من العام الماضي، في حين يستغرق اتحاد النقل الجوي الدولي ومنظمة الطيران المدني الدولي 6 أشهر لفعل ذلك. وتم تكليف جهة مستقلة متخصصة في تنسيق الأماكن الشاغرة بمهام مراقبة هذه العملية كما تم تطبيق قواعد الامتثال على كل خطوط الطيران الناقلة للركاب من دون تمييز أو تفرقة.

وسيعمل موعد الإغلاق خلال شهر رمضان المبارك على تقليل التأثير، حيث يعد هذا الشهر الفضيل من أكثر الفترات هدوءاً في مطار دبي الدولي من حيث حركة الطيران.

توفير الخيارات

وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «نحن نفخر بقدرتنا على إتاحة أكبر قدر ممكن من الخيارات لعملائنا».

وأضاف: «يتمثل أبرز التغييرات التي يواجهها الركاب خلال هذه الفترة في ضرورة إبلاغ المطار وشركات الطيران بالوجهة التي يسافرون منها وإليها بهدف معرفة من أي المطارين ستغادر رحلتهم؛ لذا فنحن نثق بقدرتنا على إثارة إعجاب العملاء وخطوط الطيران عند مشاهدتهم عوامل السرعة والكفاءة والراحة التي يقدمها مطار دبي ورلد سنترال. هذه فرصة عظيمة لإظهار توسعات مرافق المطار التي بمقدورها استيعاب حتى 26.5 مليون راكب سنوياً، كما أننا نثق بنجاح المطار».

رحلات تجريبية

وخلال 45 يوماً سيبلغ متوسط حركة رحلات الركاب التي يشهدها مطار دبي ورلد سنترال يومياً 158 رحلةً تجريها اثنتان من شركات تأجير الطائرات و16 شركة خطوط طيران تشمل شركات فلاي دبي، وويز آير، وإيروفلوت، وكوندور للطيران، وطيران الهند إكسبريس، وخطوط إنديغو، وسبايس جيت، وطيران الخليج، وخطوط الملكية الأردنية، وهيمالايا ايرلاينز، والخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، والخطوط الجوية النيبالية، والخطوط الجوية الكويتية، وطيران السلام، وماهان إير، وطيران ناس، وأزور إير.

وستقدم هيئة الطرق والمواصلات بدبي إلى مطار دبي ورلد سنترال حلولاً متكاملة للنقل البري من خلال خدمة الحافلات المنتظمة من المواقع المهمة في دبي وأسطولاً من سيارات التاكسي مخصصة لخدمة المطار.

كذلك، تتوافر لدى مطارات دبي خدمة الحافلات السريعة التي تعمل بين مطار دبي ومطار دبي ورلد سنترال عن طريق الإقلاع كل 30 دقيقة من صالات الركاب 1 و2 و3 في مطار دبي، كما أن العملاء لديهم الفرصة للاستفادة من الساحات المغطاة لانتظار السيارات مجاناً في مطار دبي ورلد سنترال التي تسع 2.500 سيارة.

خبرة طويلة

بوصفه المكان الذي يضم العديد من البرامج الهندسية واسعة النطاق، مثل تحديث المدرج الشمالي عام 2014، تتميز فرق الأعمال التشغيلية والإنشائية والهندسية بمطار دبي الدولي بالخبرة الكبيرة في التعامل مع التحديات التي تفرضها المهام الضخمة والمعقدة مثل برامج التجديد القادمة.

وفي أوقات الذروة، سيدخل المطار ويخرج منه أكثر من 90 مركبة بناء كل ساعة، ما يمثل عبئاً إضافياً على حركة المرور في الشوارع المحيطة بمطار دبي الدولي وسنحتاج إلى نقل ما يزيد على 18.500 حمولة سيارة نقل من الخرسانة، والأسفلت، والمواد، والأفراد إلى المطار ومنه طوال فترة برنامج تجديد المدرج، بمشاركة أكثر من 1.900 موظف.

تقليل المخاطر

وبهدف تقليل المخاطر المحتملة لحركة الإنشاءات - والتي تمثل بالفعل الحد الأدنى - بادرت مطارات دبي ببدء عدد من الأعمال قبل الإغلاق التام للمدرج.

كما قامت مطارات دبي بتحديد باقات الأعمال غير المرتبطة بإتمام المدرج الجديد وإعادة استخدامه الآمن، والتي يمكن إتمامها بمجرد إعادة تشغيل المدرج وعودة أنشطته الطبيعية وسيوفر هذا الأمر عامل حماية وسلامة في حال وجود أي تأخيرات غير متوقعة، ما يُمَكِّنُ من إتمام الأعمال غير الملحة بعد 45 يوماً.