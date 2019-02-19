«فلاي دبي» تعزز خدماتها إلى السعودية بـ 12 رحلة أسبوعياً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «فلاي دبي»، تعزيز خدماتها إلى المملكة العربية السعودية بواقع 12 رحلة جديدة أسبوعياً، منها 7 رحلات إضافية إلى العاصمة الرياض، و5 رحلات إلى الهفوف، مستأنفة بذلك رحلاتها المنتظمة إلى منطقة الأحساء اعتباراً من 16 مارس 2019. وقال حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في الشركة: «سوق المملكة العربية السعودية يعد واحداً من أهم أسواق فلاي دبي، ونحن سعداء بتعزيز خدماتنا إلى المملكة برحلات جديدة إلى الرياض، وإعادة إطلاق رحلاتنا إلى مدينة الهفوف».

وتشغل فلاي دبي رحلات إلى 11 وجهة داخل المملكة، انطلاقاً من مركزها التشغيلي في دبي، وهي الرياض وجدة والدمام والمدينة والقسيم وأبها وتبوك والطائف وجيزان وحائل إضافة إلى الهفوف، حيث تتيح للمسافرين من السعودية فرصة السفر إلى شبكة واسعة من الوجهات حول العالم في كل من أوروبا وآسيا والهند وروسيا.

توفير التسهيلات

وأضاف عبيدالله: «نتوجّه بالشكر إلى السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة على جهودهم الكبيرة وتعاونهم في تقديم الدعم لرحلات فلاي دبي في مختلف مدن المملكة، وتوفير كل التسهيلات والخدمات لإنجاح الرحلات.

زيادة رحلاتنا إلى الرياض، وإعادة إطلاق خدماتنا إلى الهفوف يؤكّد التزامنا بتقديم أفضل الخدمات لمسافرينا في سوق المملكة». وكانت فلاي دبي قد أعلنت، مؤخراً، أنها ستطلق رحلات إلى مدينة طشقند في أوزبكستان اعتباراً من مارس 2019، ونابولي الإيطالية، وبودابست العاصمة الهنغارية في يونيو 2019، كما بدأت مؤخراً رحلاتها إلى كاليكوت الهندية. ونمت شبكة وجهات الناقلة لتصل اليوم إلى أكثر من 90 وجهة في 47 بلداً حول العالم يخدمها أسطول يتألف من طائرة حديثة من طراز بوينغ 737.

وستكون رحلات الهفوف ضمن اتفاقية الشراكة مع طيران الإمارات التي أعلنت عام 2017.

الرمز المشترك

وبالنسبة لحجوزات الرمز المشترك سيحصل مسافرو طيران الإمارات على وجبات مجانية وأوزان الحقائب لطيران الإمارات على الرحلات التي تشغلها فلاي دبي على الدرجتين السياحية والأعمال.

ومن خلال الشراكة يمكن للمسافرين من الهفوف السفر عبر دبي إلى مئات الوجهات حول العالم.

كما يستطيع أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات كسب أميال سكاي واردز وأميال الفئة عند سفرهم على رحلات الرمز المشترك بين طيران الإمارات وفلاي دبي وفقاً لأنظمة برنامج سكاي واردز المعتمدة، كما يمكن لأعضاء الفئات الثلاث إنهاء إجراءات سفرهم على كاونترات رجال الأعمال، والاستفادة من أولوية استلام الأمتعة.