«جورامكو» تحصل على اعتمادات إضافية من وكالة سلامة الطيران الأوروبية

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «دبي لصناعات الطيران»، أمس، حصول «جورامكو» المتخصصة في عمليات الصيانة والإصلاح والعمرة، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، على اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية ـ البند 145 لنوعين إضافيين من الطائرات هما بوينغ 737 ماكس Boeing 737 MAX وإيرباص 320 نيو Airbus A320neo.

ويُعد الاعتماد الإضافي الثالث خلال الأشهر الستة الأخيرة عقب استلام اعتماد الوكالة لطائرة بوينغ 787 في سبتمبر 2018.

وعلق فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «يشكل الحصول على هذه الاعتمادات الإضافية علامة بارزة في رحلة تحول جورامكو بقيادة رئيسها التنفيذي جيف ويلكنسون، حيث يعكس مجدداً التزام الشركة بالتميز، ويتيح لنا تعزيز علاقاتنا مع العملاء، ودعم رؤية دبي لصناعات الطيران بتوسيع قدرات وعروض الخدمات التي تقدمها شركة جورامكو».