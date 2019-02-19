تعزيز التعاون بين «نخيل» وكلية «كاس بيزنس سكوول»

المصدر: دبي - البيان

عززت شركة «نخيل» للتطوير العقاري وكلية «كاس بيزنس سكوول»، وهي جزء من سيتي، جامعة لندن، من تعاونهما وذلك للسنة العاشرة على التوالي في إطار الجولة الدراسية السنوية التي تعقدها الجامعة لطلبة ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية بدبي.

وقام 20 طالباً من كلية «كاس بيزنس سكوول» في لندن ودبي بزيارة المقر الرئيس لشركة «نخيل»، للتعرف إلى مشاريع الشركة السابقة والحالية والمستقبلية، التي أسهمت بدور رئيس في تحقيق رؤية الإمارة.

وتمت استضافة طلبة ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية من قبل فريق عمل إدارة «نخيل للمراسم والوفود» الذي يستضيف نحو 4.000 زائر كل عام من جميع أنحاء العالم، بمن في ذلك المسؤولون الحكوميون والمهندسون المعماريون والمشغلون السياحيون والطلاب، وذلك لتقديم العروض والجولات التعريفية للمشاريع الرئيسية لشركة «نخيل».

وأصبحت شركة «نخيل» جزءاً من أجندة كلية «كاس بيزنس سكوول» منذ أن افتتحت الكلية مقرها بدبي في عام 2007، حيث بدأت الزيارات الرسمية السنوية في عام 2010.