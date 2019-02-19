شراكة بين الاتحاد لائتمان الصادرات و«ستاندرد تشارترد»

المصدر: دبي- البيان

وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات مذكره تفاهم مع بنك ستاندرد تشارترد. ومن شأن هذا التعاون أن يوفر وصولاً أسهل إلى حلول الائتمان التجاري وتمويل الشركات في الإمارات التي تهدف إلى تعزيز وجودها محلياً وعالمياً. ولن تقتصر هذه الخطوة على دعم المشاريع الريادية وتمكين الشركات المحلية فحسب، بل ستعزز أيضاً التنمية الشاملة لاقتصاد الامارات.

وبموجب المذكره، ستتعاون المؤسستان لدعم المصدرين في الإمارات من خلال توفير حلول تمويلية مختلفة. وتشمل أهم النقاط التي سيتم التركيز عليها حلول إدارة مخاطر الائتمان، وأدوات التصدير المالية، وسندات الضمان، وتمويل الصادرات، وتمويل الطائرات، وتمويل الشركات، ودعم السندات، وتأكيد خطابات الاعتماد.

كما ستقوم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وستاندرد تشارترد بالعمل معاً من حيث تبادل المعلومات المهمة حول الأسواق وفي توعية الشركات المحلية من خلال عقد سلسلة من ورش العمل التي ستسلط الضوء على فوائد حلول حماية التجارة.

وقع المذكرة ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لاتحاد ائتمان الصادرات، ورولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، الإمارات.

وقال ماسيمو فالسيوني: سعداء للشراكة مع بنك ستاندرد تشارترد الذي يقدم مجموعته الواسعة من الخدمات الخاصة بحلول الائتمان التجاري بالإضافة إلى الخدمات المالية. وتتماشى هذه الشراكة مع دور الشركة في دعم برامج التنويع الاقتصادي غير النفطي في الإمارات من خلال تطوير الصادرات والتجارة والاستثمارات والقطاعات الاستراتيجية، تماشياً مع أجندة رؤية الإمارات 2021.

وتعد هذه الشراكة خطوة إيجابية نحو تحقيق أحد أهداف الاتحاد لائتمان الصادرات والمتعلقة بمساعدة المشاريع والأعمال التجارية المحلية من خلال تقديم معلومات معمقة وحلول لحماية التجارة وسهولة الحصول على الخدمات المالية. ولن تقتصر نتائج توقيع مذكرة التفاهم على مساعدة الشركات الإماراتية على لعب أدوار حيوية في مسيرة التنمية المستمرة لاقتصاد الإمارات فقط، ولكن أيضاً في الدخول إلى أسواق جديدة.

وقالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، الإمارات: تمكنت قطاعات الخدمات المصرفية والمالية في الإمارات من تحقيق تقدم مطرد وسط تقلبات أسعار العملات وأسعار النفط. وأوجدت عوامل مثل سهولة ممارسة الأعمال التجارية في الإمارات، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، فضلاً عن الإطار التنظيمي والقانوني القوي، بيئة مواتية لرواد الأعمال والشركات المحلية.

ومن خلال العمل الوثيق مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، نعتقد أن مجموعتنا من الحلول المالية والعمليات السلسة ستشكل فائدة أكبر للشركات في الإمارات التي ترغب في تعزيز مكانتها المحلية وكذلك الشركات التي تتطلع إلى الدخول في أسواق جديدة.