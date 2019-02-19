الإمارات تقود المنطقة في تعزيز الأمن الغذائي

المصدر: دبي - البيان

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي، أن الإمارات تقود جهود المنطقة في تعزيز الأمن الغذائي القائم على التعاون الدولي، وتفعيل دور الابتكار في الارتقاء بالإنتاج الزراعي، وإيجاد المقاربات العملية لدفع عجلة النشاط التجاري وتسهيل الوصول إلى منظومة أمن غذائي متكاملة تشمل دولاً لديها دور محوري في تأمين الغذاء للعالم مثل روسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية ضمن فعاليات الدورة الثانية من «منتدى الأمن الغذائي الروسي - الإماراتي - الأفريقي 2019»، الحدث الدولي الأول من نوعه والذي يهدف إلى تحفيز التحول الذي يقوده قطاع الزراعة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، والارتقاء بالعلاقات التجارية وإغناء الثروة الزراعية والنهوض بمستوى الابتكار في هذا القطاع الحيوي.

توحيد الجهود

وقالت المهيري: «نعمل في الإمارات على إيجاد المنصات الهادفة إلى توحيد الجهود الدولية للمساهمة في تأمين الطلب المتزايد على الغذاء عالمياً، وتجاوز التحديات المتمثلة بالتغير المناخي، وندرة الأراضي الصالحة للزراعة، وشح المياه، وذلك من خلال إيجاد حلول مبتكرة تضمن غذاء صحياً ومستداماً، وتفعيل دور البحث العلمي في مجال الزراعة، والاستفادة من الفرص الواعدة في مجموعة من دول العالم مثل روسيا وأفريقيا وأوروبا».

وأضافت: «تهدف الإمارات إلى أن تكون الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وضمن أفضل 10 دول بحلول 2021.

هذه الأهداف الطموحة تحتاج إلى مد جسور التعاون الدولي بهدف تطوير الإنتاج الزراعي، وتفعيل دور الشراكات بين الحكومات والمنظمات بهدف تقديم التسهيلات والحوافز للاستثمار في القطاع الزراعي والغذائي، بالإضافة إلى تقوية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف تحقيق الأهداف المشتركة للأمن الغذائي ومستهدفات التنمية المستدامة للأمم المتحدة».

وتابعت: «نتطلع لتسريع جهود المنطقة للوصول لمكافحة الجوع عالمياً بحلول 2030، من خلال تطوير إنتاج زراعي ممكن بالتكنولوجيا الحديثة، وبالاستفادة من تبادل الخبرات ونشر أفضل الممارسات، وتقريب وجهات النظر، وتشجيع الاستثمار الزراعي وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء، وتسهيل الوصول إلى أسواق جديدة، وتسويق المنتجات الزراعية، وتوفير المناخ الاستثماري المناسب بين مجموعة من شركائنا في روسيا وأفريقيا، والذي يشكل تعاوننا معهم عاملاً ممكناً للارتقاء بالأمن الغذائي العالمي».

منصة مهمة

من جانبه، وصف سيرجي ليفين، نائب وزير الزراعة الروسي، المعرض بالمنصة المهمة لتوسيع التعاون المثمر بين روسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكداً أن روسيا تسعى إلى الارتقاء بشراكاتها في الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي مع المنطقة وأفريقيا، بهدف إيجاد مصادر مستدامة للغذاء.

وقال: «نتطلع لتعميق تعاوننا مع شركائنا في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث تتميز روسيا الآن بأنها تصنف ضمن الدول العشر الأوائل من المصدرين إلى أفريقيا، ونسعى إلى البناء على هذا المركز، لنكون في المرتبة الأولى من خلال إيجاد المنصات المبتكرة التي تعمل على تنشيط الاستثمار في مجال الزراعة والمنتجات الغذائية في أفريقيا، والتي لديها فرصة كبيرة بأن تكون سلة الغذاء للعالم».

ورقة تحليلية

من ناحية أخرى، أطلق «مجمّع دبي الصناعي» ورقة تحليلية بعنوان «توجهات عالمية في صناعة الغذاء: مع نظرة عن كثب على منطقة الخليج»، بالشراكة مع وحدة الدراسات الاقتصادية في «ذي إيكونوميست». يتناول التقرير التوجهات العالمية في مجال الأمن الغذائي من مرحلة التصنيع إلى سلسلة التوريد مع تركيز على التوجهات المرتبطة بالمنطقة.

جاء ذلك خلال فعالية خاصة خلال اليوم الثاني من مشاركة «مجمّع دبي الصناعي» في معرض «جلفود»، استعرض خلاله سعود أبو الشوارب، المدير العام لمجمّع دبي الصناعي أبرز الجوانب التي تناولها التقرير، بحضور معالي مريم المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي، وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة «تيكوم»، بالإضافة إلى عدد من كبار المديرين والتنفيذيين والخبراء في مجال الأمن الغذائي وصناعة الغذاء.

وقالت معالي مريم المهيري: «يسعدني رؤية مؤسساتنا الوطنية ومن بينها مجمّع دبي الصناعي في سعي متواصل لتقديم إسهامات معرفية ضمن القضايا التي تعتبر على رأس الأولويات الحكومية وذات الاهتمام العالمي.

ونود أن نشكر هذا الجهد الكبير لإدارة المجمّع وللباحثين في وحدة الدراسات الاقتصادية في «ذي إيكونوميست» في تحديد أبرز التوجهات الإقليمية في الأمن الغذائي وتحديد مواطن التطوير والعمل لتحقيق مستهدفات الدولة ودول المنطقة في هذا المجال».

تطوير

قال سعود أبو الشوارب، المدير العام لمجمع دبي الصناعي: «تعمل دبي بشكل دائم على النهوض بقطاعات اقتصادية والريادة فيها، وتولي أهمية خاصة لتطوير صناعة وتجارة الأغذية، من خلال»استراتيجية دبي الصناعية«التي تنقل دبي من مرحلة النمو إلى مرحلة النضوج على مستوى التطور الصناعي وتطور الأنظمة الاقتصادية، عبر وضع سياسات صناعية بعيدة الأمد وتنفيذها».