«جلفود للابتكار» تكرّم 12 مفهوماً جديداً في الأسواق

المصدر: دبي - البيان

كرّمت «جوائز جلفود للابتكار» 12 منتجاً مبتكراً ومفهوماً جديداً في الأسواق قدمتها 11 دولة من 5 قارات مختلفة، جاء ذلك على هامش معرض «جلفود 2019». شملت قائمة الجوائز: أفضل تأثير لتصميم الغلاف، وأفضل ابتكار للمنتجات الجديدة.

وقال مارك نابير، مدير معرض «جلفود»: «يعكس توسيع نطاق قائمة الجوائز الممنوحة مدى تنوع القطاع وقدرة المبتكرين في قطاع الأغذية والمشروبات على استشراف آفاق جديدة.

ويبرهن اتساع نطاق المشاركات من منتجات الصحة والعافية والمنتجات العضوية والمستدامة على النمو المستمر لهذه القطاعات، وقدرة معرض «جلفود» على تأسيس أجندة خاصة بتطوير القطاع.

وأحرزت الشركة الإماراتية «هنتر فودز» أولى جوائز «أفضل ابتكار للمنتجات الجديدة» عن منتجها رقائق الفاكهة الاستوائية المختلطة.