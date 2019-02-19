«الإمارات للتنمية» يعين مرتبين لسندات دولارية

المصدر: دبي- رويترز

عيّن مصرف الإمارات للتنمية، بنوكاً لترتيب سلسلة اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبيل بيع محتمل لسندات دولارية بالحجم القياسي لأجل 5 سنوات، حسبما أظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك.

وعُين بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال مستشاراً مالياً، وكمنسق عالمي مشترك مع ستاندرد تشارترد. ووقع الاختيار على الإمارات دبي الوطني كابيتال والبنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك ستاندرد تشارترد كمديري ترتيب مشتركين. وسيكون إصدار الدين المزمع هو الأول للبنك في أسواق الدين الدولية، ويأتي في إطار برنامج سندات حجمه 3 مليارات دولار.