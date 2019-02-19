المنصوري: 2.5 - 3 % نمواً متوقعاً لاقتصاد الإمارات 2019

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

توقّع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، نمو اقتصاد الدولة هذا العام بين 2.5 و3 %، مشيراً إلى أن النمو سيكون مدعوماً بتحسّن أداء وناتج قطاعات رئيسة، من ضمنها قطاع التجارة والسياحة، بالإضافة إلى قطاع النفط، الذي بالرغم من اعتماده على أسعار النفط العالمية، سيكون مدعوماً بزيادة عدد الصناعات البتروكيماوية.

وأضاف معاليه: «تعلمنا الكثير من الدروس، واقتصادنا اليوم يتمتع بالمرونة والخبرة لبناء اقتصاد عالمي قادر على التفاعل بشكل إيجابي مع تلك الظروف، والإمارات لديها القدرة على إبراز قدرتها في تحويل تلك التحديات إلى قصص نجاح».

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