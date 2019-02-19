اتفاقية بين «فالكون» و«دبكو» بـ 2.5 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مصنع «فالكون» لتصنيع معدات الطاقة الشمسية والمدعوم من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، توقيع اتفاقية إسناد أعمال مع «دبكو للإنشاءات» بقيمة 2.5 مليون درهم، بهدف توريد سخانات الطاقة الشمسية لمشاريع الأحياء السكنية التي ينفذها برنامج الشيخ زايد للإسكان.

تم توقيع الاتفاقية في مقر البرنامج في دبي، بحضور المهندس محمد المنصوري، المدير التنفيذي للشؤون الهندسية في برنامج الشيخ زايد للإسكان، ووفد من صندوق خليفة، وعدد من المسؤولين من مختلف الجهات المعنية، والدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد.

وسيتم بموجب الاتفاقية توريد السخانات من شركة «فالكون»، لـ 341 مسكناً في مشروع زايد للإسكان القائم بإمارة دبي في مدينة الخوانيج، و236 مسكناً في مشروع مدينة محمد بن زايد بإمارة عجمان، حيث إن مصنع فالكون مدرج في لائحة الموردين للمشاريع الإسكانية وفي خدمة «وفر» التابعة لزايد للإسكان، نظراً لما يقدمه من منتج متطور يتماشى مع المواصفات المطلوبة خليجياً، حيث يتحمل نسبة الكلورين العالية في المياه بعكس المنتجات الأخرى مع ضمان لمدة 10 سنوات.

وهنّأ عبد الله الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، مصنع «فالكون» على هذا التعاون مع «برنامج الشيخ زايد للإسكان» الذي بدأ قبل عام ويتواصل الآن من خلال توقيع إسناد أعمال مع شركة «دبكو للإنشاءات». وقال وليد ضاحي الشامسي، المدير العام لمصنع «فالكون»: «إن كل نجاح يحققه مصنع فالكون هو نجاح لصندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي كان أول المؤمنين بمشروعنا".

من جهته، أكد المهندس أحمد موسى مدير عام «دبكو» للإنشاءات، أنه فخور بوجود منتج إماراتي ذي كفاءة عالية".