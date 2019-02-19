بحث تعزيز التبادل التجاري بين رأس الخيمة وكازاخستان

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استضافت غرفة رأس الخيمة في مقرها وفداً من محافظة أقمولا الكازاخية برئاسة مالك مورزالين، محافظ أقمولا، يرافقه عدد من المسؤولين، وخيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومسؤوليها، كما ضم اللقاء 88 ممثلاً عن قطاعات الأعمال لدى الجانبين.

جاء اللقاء في إطار جهود الغرفة للترويج لرأس الخيمة بوصفها وجهة جاذبة للأعمال، وتعريف الشركات الخارجية بفرص الاستثمار في الإمارة في قطاعات الأعمال، وتعزيز نشاط التبادل التجاري الدولي بما يتواءم مع الخطة الإنمائية الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة.

وأكد محمد النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، التزام الغرفة بتوفير كل الإمكانات المحفزة للمستثمرين، لافتاً إلى نمو التجارة بين الإمارات وكازاخستان بنسبة 60% لتصل إلى 1.44 مليار درهم، وزادت الصادرات بنسبة 279% بحسب آخر الإحصاءات، ما يؤكد الحرص والسعي لتعزيز سبل التعاون بين الجانبين، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية والمعدنية والثقيلة، تعد أبرز القطاعات الحيوية المؤهلة لتطوير شراكات واستثمارات متبادلة.

وأضاف: الشركات الكازاخستانية المسجلة في غرفة رأس الخيمة 63.3% منها تعمل في قطاع التجارة والخدمات، و3.3% في قطاع التعدين واستغلال الثروات الطبيعية، و20% في قطاع الصناعات التحويلية، و6.7% في كل من قطاعي الفنادق والمطاعم، والعقارات والتأجير وخدمات الأعمال، مضيفاً أن الغرفة تحرص دائماً على العمل لرفع وزيادة سبل التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأشار إلى وجود فرص محفزة للاستثمار خاصةً في قطاعات الصناعة والسياحة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والعقارات والأمن الغذائي والزراعة.