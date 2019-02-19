تطوير التعاون والعمل المشترك بين سيدات أعمال الإمارات وكازاخستان

المصدر: الشارقة - البيان

استقبلت الشارقة مؤخراً وفداً تجارياً من 35 سيدة من كازاخستان خلال زيارة استضافتها «مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة» وحضرتها ممثلات عن مختلف المؤسسات الإماراتية المعنية بتمكين المرأة اقتصادياً، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وكازاخستان، والارتقاء بريادة الأعمال النسوية.

وجاءت الزيارة بعد لقاء جمع سيدات أعمال كازاخستان مع ممثلات من مؤسسات «نماء»، و«مجلس سيدات أعمال الإمارات»، على هامش مشاركتهن في فعاليات منتدى المدن «طريق الحرير العالمي» بالعاصمة الكازاخية أستانا في شهر يونيو من العام الماضي، حيث بحث الجانبان الفرص المشتركة لتمكين المرأة اقتصادياً عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ورحّبت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، بأعضاء الوفد، وقالت: «شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وجمهورية كازاخستان نمواً ملحوظاً خلال الأعوام القليلة الماضية، وخصوصاً مع تأسيس طريق الحرير الجديد الذي يصل بين أكثر من 60 دولة حول العالم، ويمتلك الطرفان فرصة ثمينة للاستفادة من التمثيل المتنامي للمرأة في طريق الحرير العالمي، وبعد أن وجّه منتدى المدن (طريق الحرير العالمي) الدعوة لنا للمشاركة في فعالياته مطلع سبتمبر المقبل، نتطلع لإرسال وفد يضم نخبة من سيدات أعمالنا لتلبية الدعوة، وزيارة دولتكن الجميلة».

وأكد أعضاء الوفد أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وأهمية تكثيف دور المرأة في هذا القطاع، وتناولن الدور البارز الذي تلعبه حكومة دولتهن في دعم قطاعات الشركات النسوية.

من جهتها استعرضت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة، المبادرات التي أطلقها المجلس لتمكين سيدات الأعمال وتنمية قدراتهن على إطلاق وإدارة المشاريع التجارية خلال رحلتهن الريادية، وحثّت أعضاء الوفد على الاستفادة من «موقع الشارقة الاستراتيجي، وبيئتها الصديقة للأعمال، والمزايا التي توفرها للمشاريع التي تمتلكها أو تديرها المرأة بهدف تبادل المعارف والخبرات».