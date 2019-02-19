«دو» تضاعف سرعات الإنترنت لعملاء خدمات الاتصال المنزلي الثلاثية مجاناً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مضاعفة سرعات الإنترنت لعملاء خدمات الاتصال المنزلي الثلاثية (إنترنت، هاتف ثابت، تلفزيون) الحاليين والجدد بشكل مجاني دون أي رسوم إضافية. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع سعي الشركة المستمر إلى توفير خدمات مميزة تتسم بالقيمة والجودة وتسهم في إثراء حياة العملاء في العصر الرقمي.

وشهد معدل استهلاك البيانات عبر شبكة دو نمواً كبيراً بزيادة بلغت 200% خلال السنوات الخمس الماضية، واستجابة لذلك تسعى دو إلى مواكبة الطلب المتنامي على البيانات وتوفير خدمات وحلول اتصال متميزة تسهم في منح العملاء تجربة اتصال عالية المستوى.

وستعمل دو على ترقية سرعات الإنترنت لعملائها الحاليين بشكل تلقائي ليتمكنوا من الاستمتاع بخدمات اتصال عالية السرعة عند تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو مشاهدة البث وممارسة الألعاب عبر الإنترنت أو تنزيل الأفلام والمسلسلات، وذلك عبر جميع باقات خدمات الاتصال المنزلي الثلاثية (إنترنت - تلفزيون - هاتف ثابت) التي تم إطلاقها في عام 2018. وسيستمتع عملاء دو الآن بسرعة إنترنت مضاعفة في باقاتهم المنزلية تصل إلى 1 جيجابت في الثانية في باقة خدمات الاتصال المنزلي الممتازة.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خدمات الاتصال - دو: «ندرك في دو أن عملاء خدمات الاتصال المنزلي في عصرنا الحالي باتوا أكثر رغبةً في الحصول على خدمات نطاق عريض أسرع ومحتوى تلفزيوني مخصص بأسعار تنافسية، وهذا ما نسعى إلى توفيره من خلال إعلاننا مضاعفة سرعة الإنترنت مجاناً لجميع العملاء الحاليين والجدد.

إن هدفنا هو توفير خدمات اتصال عالية المستوى تلبي متطلبات عملائنا وتواكب تطلعاتهم في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل على تزويد العملاء بخدمات اتصال استثنائية تفوق توقعاتهم وتسهم في الارتقاء بتجاربهم سواءً في المنزل أو في العمل أو أثناء التنقل».

وتعد الإمارات واحدة من أكثر دول العالم تقدماً في مجال سرعة الاتصال بالإنترنت، حيث احتلت الدولة المرتبة 11 عالمياً من حيث سرعة الاتصال بالإنترنت عبر الهواتف المتحركة (48.07 ميغابت في الثانية) والمرتبة 38 في سرعة اتصال عبر النطاق العريض الثابت (50.16 ميغابت في الثانية) بحسب البيانات الصادرة في ديسمبر 2018.

ويعد العرض الجديد من دو بمثابة خطوة جديدة في دعمها لرؤية الإمارات 2021 الهادفة إلى تأسيس بنية تحتية رقمية متطورة تكون الأساس لنمو وازدهار جميع القطاعات الأخرى. ومع إعلانها مضاعفة سرعة النطاق العريض، تهدف دو إلى تمكين عملاء خدمات الاتصال المنزلي من الاستمتاع بتجارب ترفيهية استثنائية في منازلهم مع إنترنت عالي السرعة أكثر من أي وقت مضى.