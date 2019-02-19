«دبي للإحصاء»: 3.6 % انخفاض المؤشر السنوي لأسعار المستهلك في يناير

المصدر: دبي - البيان

أشار تقرير لمركز دبي للإحصاء إلى أن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 3.61% في يناير 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من 2018. وانخفضت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 5.85% ما هبط بالتضخم بمقدار 2.55 نقطة، وقسم النقل بنسبة 6.21% ليخفض التضخم بمقدار 0.66 نقطة.

كما تراجع قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.94% ما خفض التضخم بمقدار 0.24 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 10.52% ليتراجع التضخم بمقدار 0.22 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.02% لينخفض التضخم بمقدار 0.13 نقطة، وقسم الاتصالات 0.36% ليتراجع التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.40% ما خفض التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.22%.

وارتفع مؤشر قسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.37% ما رفع التضخم بمقدار 0.10 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 2.71% ليرفع التضخم بمقدار 0.10 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 2.87% ما دفع التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 0.03%.

انخفاض

وانخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في يناير 2019 مقارنة بديسمبر 2018 بنسبة 1.28%، نتيجة انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 6.84% التي خفضت التضخم بمقدار 0.75 نقطة، وقسم السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز والوقود بنسبة 0.44% ما خفض التضخم بمقدار 0.18 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.11% لينخفض التضخم بمقدار 0.14 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 4.75% ليتراجع التضخم بمقدار 0.10 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 4.56% ما خفض التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.29% ليخفض التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.09%.

وارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.12% ما دفع التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.12%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.11%، بينما استقرت أسعار كل من: قسمي التبغ، والتعليم عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.