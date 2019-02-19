غرفة دبي تطلق الدورة الرابعة لمسابقة رواد الأعمال الذكية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال بالتعاون مع دبي الذكية، أمس، في مقر الغرفة الدورة الرابعة من مسابقة «دبي لرواد الأعمال الذكية»، وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد عالمياً.

وتهدف هذه المسابقة لمساعدة رواد الأعمال الشباب ليكونوا جزءاً من مبادرات دبي الاستراتيجية، بالإضافة إلى تعزيز دور رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع في منظومة الأعمال المبتكرة المستقبلية، التي تعزز من دور الإمارة لتكون مركزاً عالمياً للأعمال المبتكرة.

وأكد هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي أن الغرفة عبر مبادرتها المبتكرة «دبي للمشاريع الناشئة» أدركت الحاجة إلى توسيع نطاق الدعم التي تقدمه لبيئة ريادة الأعمال في دبي والتركيز على تعزيز ثقافة الابتكار لديهم، لافتاً إلى أن الهدف من إطلاق مسابقة «دبي لرواد الأعمال الذكية» هو تعزيز دور رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع ليكونوا جزءاً من استراتيجية حكومة دبي ودعم رؤية دبي المدينة الذكية والتفكير خارج النمط التقليدي للمشاريع التجارية.

وأضاف أن ريادة الأعمال والابتكار من الركائز الرئيسة لاستراتيجية غرفة دبي للفترة المقبلة والمسابقة تحقق أهداف الغرفة في دعم رواد الأعمال، مؤكداً دور «دبي للمشاريع الناشئة» في جذب أكبر عدد من الأفكار المبتكرة والذكية التي ستضيف تميزاً إلى بيئة الأعمال في دبي وتعزز من رؤيتها في أن تكون مدينة المستقبل.

وجرى خلال الفعالية جلستان نقاشيتان، الأولى بمشاركة الفائزين والمتأهلين في الدورة السابقة من المسابقة، والجلسة الثانية بمشاركة خبراء من بيئة ريادة الأعمال في الإمارة. وشملت قائمة المشاركين في جلسة الأولى إيشيتا سود، المؤسس الشريك لمشروع «ويك كاب»، ووليد البشير، المؤسس والرئيس التنفيذي لمشروع «انتيويشن للذكاء الاصطناعي»، وعبدالمتين يوسف، مؤسس مشروع «إيرسبايس بلوك تشين، أما قائمة المشاركين في الجلسة الثانية فشملت رامي سريدين، مستشار تكنولوجي في شركة «مايكروسوفت»، وبرم كاماث، ممثل من شركة«إرنست ويونغ»، وطارق الزبير، ممثل من مركز دبي للبلوك تشين، وإيان نورفيل، رئيس شركة«نوربلوك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مسابقة مفتوحة

والمسابقة مفتوحة أمام جميع رواد الأعمال المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتطلب من جميع المتسابقين أن يقدموا أفكارهم التجارية التي تدعم الاتجاهات التكنولوجيا والرؤية المستقبلية لدبي، التي تشمل البلوك شين أو الذكاء الاصطناعي أو التحول الرقمي عبر الرابط dubaichamber.com/‏‏dubaistartuphub/‏‏smartpreneur/‏‏ ومن ثم سيتم تقييم جميع الطلبات من قبل لجنة متخصصة من المحكمين من مجتمع ريادة الأعمال في دبي لاختيار 3 فائزين يحصلون على جائزة نقدية قيّمة بالإضافة إلى توفير التدريب والدعم والتوجيه التي ستساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية.

ويمكن لجميع رواد الأعمال التقديم لهذه المسابقة من خلال مراحل زمنية يمر بها جميع المتسابقين وتشمل مرحلة التدريب والتوجيه حول كيفية تقديم الأفكار المبتكرة وشروط البرنامج، ثم سيقوم المشاركون بتقديم وعرض أفكارهم التجارية، ثم سيتم تقييم واختيار أفضل الأفكار مع توفير الدعم اللازم لهم. أما خلال المرحلة النهائية للمسابقة، فسيتم اختيار 3 أفكار تجارية بالإضافة إلى توفير التدريب والتوجيه لهم، ثم سيتم الإعلان عن الفائزين.

وتعتبر «دبي للمشاريع الناشئة»، التي أطلقتها الغرفة خلال العام 2016، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تعمل تحت مظلة مدينة دبي الذكية، وتجسد قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، حيث تعتبر مصدراً رئيسياً لرواد الأعمال في دبي، ويمكن للزوار الاطلاع على فرص العمل الجديدة، كما يمكن الاشتراك بأهم الأحداث التي تركز على التكنولوجيا، والدورات ولقاءات وغيرها من المعلومات المتطورة الهامة.

استراتيجية

تدعم «دبي للمشاريع الناشئة» استراتيجية غرفة دبي الرامية إلى دعم رواد الأعمال وتشجيع الابتكار، حيث أطلقت الغرفة في 2015، استراتيجية الابتكار الهادفة إلى تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي. كما تواصل الغرفة جهودها في دعم أصحاب المشاريع من خلال برنامج «تجار دبي»، والذي يعمل على تطوير أفكار رجال الأعمال الإماراتيين بما يخدم بيئة العمل في دبي.