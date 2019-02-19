الإمارات أكبر أسواق المشاريع في المنطقة

المصدر: دبي-أشرف رفيق

ذكر تقرير حديث أن الإمارات أكبر أسواق المشاريع في الشرق الأوسط مشيراً إلى أن حجم المشاريع المخططة يبلغ 900 مليار دولار بينما هناك مشاريع بقيمة 589 مليار دولار تحت الإنشاء ومشاريع لم تمنح عقودها بعد بقيمة 310 مليارات دولار.

وقال تقرير مؤسسة «كين» للأبحاث الاقتصادية إن محركي المشاريع الرئيسين في الإمارات، أكثر اقتصاديات المنطقة مرونة، هما أبوظبي ودبي مشيداً بنموذج الاقتصاد المتنوع الذي كونته أبوظبي حول مشاريع النفط، وقطاعي العقارات والسياحة النشطين في دبي ومكنت المدينتان معاً الإمارات من تجنب تأثيرات تراجع النفط منذ 2014.